به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا و دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی کاشی و سرامیک در انبار یک واحد صنفی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی شهرستان رودسر پس از اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت رودسر به محل مورد نظر اعزام شدند افزود: در بازدید از این مکان ۲ هزار متر کاشی و سرامیک احتکار شده به وزن تقریبی ۱۳۰ تن که در سامانه انبار‌ها ثبت نشده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم ۳۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی با اعلام اینکه مدیران انبار‌ها باید برابر قانون با مراجعه به سازمان صمت انبار خود را در سامانه جامع ثبت کنند و ورود و خروج کالا در انبار‌ها باید بر اساس ضوابط قانونی باشد از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.