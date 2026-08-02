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راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان بروجن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن، از برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین همزمان با اربعین حسینی در شش شهر شهرستان خبر داد.
ناصر جانشکر، افزود: مسیرهای راهپیمایی همزمان از ساعت ۹ صبح به شرح زیر است:
بروجن و نقنه: از میدان فرمانداری (آزادگان) به سمت امامزاده میرحیدرشاه (ع) شهر نقنه
بلداجی: به سمت امامزاده حمزهعلی (ع)
فرادنبه و سفیددشت: به سمت امامزاده علی بن احمد (ع)
گندمان: به سمت امامزادگان عسگر و علی (ع)