به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن، از برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین همزمان با اربعین حسینی در شش شهر شهرستان خبر داد.

ناصر جان‌شکر، افزود: مسیر‌های راهپیمایی همزمان از ساعت ۹ صبح به شرح زیر است:

بروجن و نقنه: از میدان فرمانداری (آزادگان) به سمت امامزاده میرحیدرشاه (ع) شهر نقنه

بلداجی: به سمت امامزاده حمزه‌علی (ع)

فرادنبه و سفیددشت: به سمت امامزاده علی بن احمد (ع)

گندمان: به سمت امامزادگان عسگر و علی (ع)