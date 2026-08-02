به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسین معتوکی یکشنبه در آیین رونمایی از سامانه فواد (فوریت‌های اداری) در اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان و آغاز فعالیت این سامانه گفت: این سامانه با هدف ارتقای کیفیت خدمات اداری، افزایش رضایتمندی مراجعان و رسیدگی سریع به شکایات مردمی راه‌اندازی شده و تمامی واحد‌های آموزش‌وپرورش موظف به رعایت الزامات آن هستند.

وی بیان کرد: این سامانه که مخفف فوریت‌های اداری است به‌تازگی در استان خوزستان و تعدادی از استان‌های کشور با رویکرد افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مراجعان فعال شده است.

معتوکی افزود: اجرای سامانه فواد مستلزم رعایت مجموعه‌ای از الزامات و شاخص‌های ارزیابی است که عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آنها به‌صورت مستمر و حتی از طریق بازرسی‌های نامحسوس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش خوزستان نخستین الزام اجرای این طرح را اطلاع‌رسانی شفاف خدمات دانست و گفت: تمامی واحد‌های آموزش‌وپرورش باید بنر معرفی سامانه و شیوه ثبت شکایات را در محل مناسب و در معرض دید مراجعان نصب کنند تا شهروندان از نحوه دسترسی به این سامانه آگاه شوند.

معتوکی ادامه داد: تداوم ارایه خدمات بدون ایجاد وقفه، مدیریت حضور کارکنان و پیش‌بینی خدمات جایگزین در شرایط ضروری، پایش مستمر تجهیزات و سامانه‌های الکترونیکی، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی، مدیریت حضور موثر مدیران و کارکنان، بازنگری فرآیند‌های خدمت‌رسانی با هدف کاهش زمان ارائه خدمات و افزایش کیفیت پاسخگویی از مهم‌ترین محور‌های ارزیابی در سامانه فواد به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اهمیت تکریم مراجعان به‌ویژه در ایام ثبت‌نام دانش‌آموزان و فصل نقل‌وانتقالات تصریح کرد: رعایت احترام، عدالت، پاسخگویی مناسب و جلب رضایت ارباب‌رجوع از مهم‌ترین انتظارات این سامانه است و این موضوع در اجرای پروژه مهر نیز مورد تاکید قرار دارد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به فرآیند رسیدگی به شکایات در سامانه فواد گفت: یکی از ویژگی‌های این سامانه پاسخگویی فوری به شکایات ثبت‌شده است و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده پس از ثبت شکایت، موضوع به‌صورت برخط به مدیران مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و دستگاه موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و ارایه پاسخ اولیه اقدام کند.

معتوکی تصریح کرد: سامانه فواد با هدف ارتقای سلامت نظام اداری، افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات عمومی، کاهش زمان رسیدگی به مطالبات مردم و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و همکاری همه مدیران و کارکنان در اجرای دقیق الزامات آن ضروری است.

استان خوزستان ۷۰ هزار نیروی فرهنگی دارد که در ۹ هزار مدرسه مشغول فعالیت هستند.