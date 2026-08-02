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مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به صدور مجوز ارائه دورهها به زبان دوم (انگلیسی و عربی) برای دانشگاههای دارای توانمندی گفت: هدف از این اقدام تسهیل روند جذب و کاهش بروکراسی اداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا قادری, مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفتادمین نشست (چهارمین نشست حضوری) کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل با تبیین نقش دفتر گسترش آموزش عالی در سیاستگذاریهای بینالمللی، تقویت دورههای متداول دانشگاهی را به عنوان نخستین محور فعالیتهای این دفتر برشمرد.
وی با اشاره به صدور مجوز ارائه دورهها به زبان دوم (انگلیسی و عربی) برای دانشگاههای دارای توانمندی، هدف از این اقدام را تسهیل روند جذب و کاهش بروکراسی اداری عنوان کرد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری دورههای مجازی کامل خبر داد و آن را راهکاری برای خروج دانشگاهها از رکود و حفظ جایگاه آنها در بازار آموزشی منطقه دانست و تأکید کرد که نظارت بر کیفیت این دورهها باید با استانداردهای سختگیرانه همراه باشد.
وی همچنین به بحث ساماندهی ۱۵ پردیس بینالملل فعال در کشور پرداخت و تصریح کرد که هدف اصلی در این بخش، نظارت بر عملکرد مراکز جهت جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تمرکز بر رسالت اصلی آنها در پذیرش دانشجوی خارجی با رعایت ضوابط تخصصی است.
قادری در زمینه شعب برونمرزی نیز ضمن اشاره به فعالیت ۴۸ شعبه، بر لزوم تقویت این ساختارها برای توسعه دیپلماسی علمی تأکید ورزید. وی در نهایت با ارائه آماری از ۱۹۳ دوره مشترک فعال شامل دورههای کارشناسی، ارشد و دکتری، تغییر رویکرد وزارت علوم از رفع نیازهای داخلی به سمت هدفگیری بازارهای منطقهای را از اولویتهای مهم دفتر گسترش در حوزه دورههای مشترک دانست.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح یک آسیبشناسی صریح از روند جذب دانشجو، هشدار داد که سیستم فعلی آموزش عالی همچنان با رویکرد «عرضهمحور» (مشابه جذب دانشجوی ایرانی) عمل میکند که پاسخگوی نیازهای بینالمللی نیست.
وی تصریح کرد: نباید با دانشجوی بینالملل همانگونه رفتار کرد که با متقاضی داخلی رفتار میشود؛ چرا که انگیزه دانشجو و متقاضی ایرانی، دریافت مدرک برای استخدام دولتی یا معافیتهای قانونی است، اما انگیزه اصلی دانشجوی بینالملل، کسب مهارت برای ورود به بازار اشتغال جهانی است.
قادری با تأکید بر ضرورت «استانداردسازی بینالمللی» بهعنوان هسته اصلی فعالیتهای این حوزه، افزود که اگر دانشگاهها خود را برای رقابت در فضای بازار اشتغال جهانی آماده نکنند، با دو چالش جدیِ افت کیفیت آموزشی به دلیل نگاه مقطعی دانشجویان و کاهش اعتبار فارغالتحصیلان در بازار کار بینالمللی روبرو خواهند شد.
وی از معاونان آموزشی و مدیران بینالملل دانشگاهها خواست تا با نظارت دقیق بر فرآیندهای آموزشی و همکاریهای استراتژیک، مسیر تبدیل شدن ایران به یک مقصد باکیفیت و استاندارد در آموزش عالی منطقه را هموار کنند.