دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فردیس با اشاره به ابعاد معنوی و اجتماعی پیاده‌روی اربعین حسینی، این حماسه بزرگ را مظهر وفاق و همدلی دو ملت ایران و عراق و بستری برای پیوند جامعه با فرهنگ مهدویت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، عبادی وقار با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در صدا و سیمای مرکز البرز اظهار کرد: شور و شوق زائران در ایام اربعین حسینی که از نقاط مختلف جهان به سمت کربلای معلی رهسپار می‌شوند، نشان‌دهنده عشقی عمیق است که بر اساس روایات اسلامی، نه تنها در میان زمینیان بلکه در آسمان‌ها نیز بازتاب دارد و ملائکه به آن غبطه می‌خورند.

وی با تبیین ریشه‌های ایمانی بزرگداشت اربعین به مجری البرز افزود: یکی از شاخصه‌های اصلی ایمان و ویژگی‌های برجسته فرد مومن، اقامه عزای امام حسین و برپایی پرشور مراسم اربعین حسینی است؛ این امر هرچند در زمره مستحبات قرار دارد، اما در قلب مومنان جایگاهی هم‌تراز با واجبات یافته است.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فردیس با اشاره به پیوند عمیق میان نهضت عاشورا و انتظار تصریح کرد: عالی‌ترین دستاورد و خروجی تشکیلات سیدالشهدا این است که پیوند قلبی با ثارالله، جامعه را به امام زمان متصل سازد؛ در حقیقت نهضت امام حسین زمینه‌ساز معرفت به امام عصر و ظهور ایشان است.

وی با انتقاد از نگاه‌های سطحی به دینداری به مخاطبان سیمای البرز عنوان کرد: هرچند حفظ دین در دوران کنونی دشواری‌های خاص خود را دارد، اما این طرز تفکر که فردی به وظایف شرعی و اخلاقی خود عمل نکند و با این تصور که صرفا حضور در مراسم اربعین برای نجات او کافی است مرتکب رفتار‌های ناپسند شود، کاملا نادرست و مغایر با آموزه‌های اصیل اسلامی است.

عبادی وقار به نقش محوری مردم در اداره این رویداد بزرگ اشاره و بیان کرد: تمام خدمات، پذیرایی‌ها و موکب‌هایی که در ایام اربعین حسینی برپا می‌شوند، بر پایه کمک‌های خالصانه مردمی شکل گرفته‌اند و هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند چنین حماسه‌ای را بدون حضور خودجوش مردم مدیریت کند.

وی در پایان با تاکید بر ابعاد بین‌المللی این حرکت عظیم به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: این عشق بی‌شائبه حسینی است که سبب می‌شود اقشار مختلف مردم با تمام توان و ظرفیت مادی و معنوی خود پای کار بیایند؛ این همراهی و اتحاد میان مردم و به‌ویژه دو ملت ایران و عراق، نماد روشنی از همبستگی امت اسلامی تحت پرچم امام حسین است.