

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم‌های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، شاگردان حسین عبدی نخستین دیدار خود را چهارشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی مقابل تیم امید امارات برگزار خواهند کرد.

دومین مسابقه تیم فوتبال امید ایران نیز یکشنبه ۲۹ شهریورماه از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی مقابل تیم امید چین برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان امید در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی نیز چهارشنبه اول مهرماه از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی به مصاف تیم امید کره شمالی خواهند رفت.

بر اساس برنامه مسابقات، هر سه دیدار تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در ورزشگاه WAVE KARIYA در شهر کاریا از استان آیچی برگزار خواهد شد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

* ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA