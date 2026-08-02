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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از راه اندازی دستگاههای صدور آنی کارت سوخت در شهرستانهای بهبهان و اندیمشک در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: به منظور تسهیل در توزیع و تولید کارت سوخت و ایجاد دسترسی سریعتر برای شهروندان، دستگاههای صدور آنی کارت سوخت در نواحی بهبهان و اندیمشک مستقر و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: اجرای این طرح با هدف کاهش زمان انتظار برای صدور کارت، ترغیب مالکان خودروها به استفاده از کارت سوخت شخصی و همچنین برنامهریزی دقیق جهت شناسهدار کردن تراکنشهای سوختگیری در سطح منطقه صورت گرفته است تا امنیت و شفافیت در توزیع فرآوردههای نفتی افزایش یابد.
ایدون اظهار داشت: با استقرار تجهیزات جدید در بهبهان و اندیمشک، تعداد کل دستگاههای صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سطح منطقه اهواز به ۵ دستگاه ارتقا یافت که این امر گامی مؤثر در جهت حذف نیاز شهروندان به مراجعه به مراکز متمرکز و کاهش تردد آنهاست.