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در ۱۵۴ مین شبِ پایداری، مردم ایران با تکیه بر مکتب حسینی و فریاد انتقام، بار دیگر ثابت کردند که خونِ غیرت، همچنان بر شمشیر دشمن پیروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که ۱۵۴ شب از تجلی همبستگی و ایستادگی ملت ایران میگذرد، خیابانهای کشور شاهد روایتی نو از پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب و مکتب حسینی است. این روزها، ارادهی پولادین ایرانیان در دفاع از تمامیت ارضی و مطالبهی انتقامی قاطع، نه تنها تصویری از اقتدار ملی را به رخ دشمن کشیده، بلکه هراسی عمیق بر پیکرهی اردوگاه بدخواهان افکنده است؛ دشمنی که امروز بیش از هر زمان دیگری در هراس از برملا شدن حقایقِ شکستهای پیدرپی خود به سر میبرد.