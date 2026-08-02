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با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا فردا دوشنبه دوازدهم مرداد، ساعت کار کارمندان آبادان و خرمشهر کاهش یافت. کارمندان چهارشنبه نیز دورکار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با توجه به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا در اغلب مناطق استان تاپایان هفته جاری و پیشنهادات ارایه شده توسط شرکتهای برق دراین خصوص و در راستای مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم و بنا به تصمیمات اتخاذ شده است.
۱- فعالیت ادارات استان در روز دوشنبه مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ و در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری میباشد.
۲- مراکز امدادی، درمانی، آتشنشانی ها، اورژانس، بیمارستانها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداریها و سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.
۳-نحوه فعالیت بانکها وشرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکها و بیمههای استان وپس از هماهنگی بااستانداری میباشد.
۴-امتحانات نهایی مدارس درتاریخهای مذکور بدون تغییر ومطابق برنامه اعلام شده برگزارخواهندگردید و آزمونهای دانشگاهها ومراکز آموزش عالی مطابق تصمیم مراکز مذکور برگزارخواهند شد.