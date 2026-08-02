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صد و پنجاه و چهار شب ایستاده برای ایران

مردم ایران در صد و پنجاه و چهارمین شب از اجتماعات دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید، تهدیدات ترامپ را ناشی از استیصال دانستند و بر ایستادگی در میدان تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۱۵:۵۹
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران
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