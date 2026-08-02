رئیس دانشگاه صنعت نفت از ارائه طرح تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای مشارکت در ارزیابی و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت به وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد: این دانشگاه با تکیه بر توان علمی استادان، پژوهشگران و دانشجویان، آمادگی دارد نقشی مؤثر در بازسازی زیرساخت‌های صنعت نفت ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا خسروی‌نیکو، با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه بیان کرد: دانشگاه صنعت نفت آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه صنعت نفت، در ارزیابی خسارت‌ها و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت مشارکت کند.

وی گفت: دانشگاه صنعت نفت به دلیل شناخت تخصصی از ساختار، تجهیزات، فرایند‌ها و نیاز‌های صنعت نفت، می‌تواند در بازسازی تأسیسات نفت و گاز نقش محوری به عهده بگیرد و حتی ظرفیت دیگر دانشگاه‌های کشور را برای همکاری در این مسیر هماهنگ و راهبری کند.

رئیس دانشگاه صنعت نفت این اقدام را فرصتی برای استفاده هدفمند از توان علمی کشور دانست و توضیح داد: پیوند هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت نفت، روند بازسازی را تسریع می‌کند و زمینه بهره‌گیری از دانش بومی در اجرای طرح‌های بازتوانی و نوسازی تأسیسات را فراهم می‌کند.

خسروی‌نیکو همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: همان‌طور که در دوران تحریم و جنگ، توسعه و نوسازی در دانشگاه صنعت متوقف نشد، اکنون هم برنامه بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی، توسعه آموزش‌های تخصصی، اجرای قرارداد‌های پژوهشی با شرکت‌های صنعت نفت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی ادامه دارد و از برنامه‌های مهم پیش‌رو در دانشگاه است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی پالایشگاه‌ها، شرکت‌های گاز، مناطق نفت‌خیز و مجتمع‌های پتروشیمی تعریف شده است و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد.

رئیس دانشگاه صنعت نفت با اشاره به شرایط فعالیت این دانشگاه در دوران جنگ توضیح داد: هم‌زمان با اجرای دستورالعمل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ادامه نیم‌سال تحصیلی به‌صورت مجازی برنامه‌ریزی شد تا فرایند آموزش دانشجویان با کمترین اختلال ادامه یابد. همچنین، بخشی از فعالیت‌های پژوهشی نیز از راه دور دنبال شد و با عادی‌ترشدن شرایط، استفاده از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دوباره از سر گرفته شد.

خسروی‌نیکو با بیان اینکه جامعه دانشگاهی در این دوره با احساس مسئولیت تحولات کشور را دنبال می‌کرد گفت: دانشگاه تلاش کرد با برگزاری برنامه‌های تبیینی و فراهم‌کردن زمینه گفت‌و‌گو، فضایی مبتنی بر آگاهی و تحلیل برای دانشجویان ایجاد کند تا ظرفیت علمی دانشگاه در خدمت نیاز‌های کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دانشگاه صنعت نفت تلاش کرده است حتی در شرایط دشوار نیز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مأموریت‌های علمی خود را متوقف نکند و با تکیه بر توان تخصصی خود، نقش مؤثری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت نفت ایفا کند.

رئیس دانشگاه صنعت نفت نقش این دانشگاه را در شرایط تحریم نیز مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: دانشگاه صنعت نفت در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص، طی سال‌های اخیر حضور مؤثری در بومی‌سازی فناوری‌ها، اجرای طرح‌های ساخت بار اول، رفع گلوگاه‌های عملیاتی و اجرای پروژه‌های پژوهشی موردنیاز شرکت‌های صنعت نفت داشته است.

خسروی‌نیکو با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه صنعت نفت، توضیح داد: بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه در دستور کار قرار دارد و هم‌زمان تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌های پژوهشی متعددی با شرکت‌های تابع نفت و بخش خصوصی امضا شده که بخشی از آنها در حال اجراست. همچنین، توسعه آموزش‌های تخصصی و آزاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از دیگر محور‌های برنامه‌های دانشگاه به شمار می‌رود.

وی در پایان با بیان اینکه برنامه‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه صنعت نفت، در شرایط تحریم و هم‌زمان با تجربه ۲ جنگ دنبال شده است، تأکید کرد: تلاش شده است حتی در دشوارترین شرایط نیز روند توسعه دانشگاه و اجرای برنامه‌های علمی و پژوهشی متوقف نشود.