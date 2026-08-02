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وزارت راه و شهرسازی در راستای توسعه ظرفیتهای سکونتی و تقویت امنیت مرزی، از برنامه احداث ۶ شهر جدید در استانهای گلستان و هرمزگان خبر داد. این پروژهها که در اراضی بیش از ۳۸ هزار هکتاری اجرا میشوند، هدفگذاری شدهاند تا ظرفیت پذیرش جمعیت یک میلیون نفر را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید،گفت: ایجاد شهرهای جدید با رویکرد آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی و مرزی، از اولویتهای اصلی وزارتخانه است. وی تأکید کرد که این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و برای ایجاد بسترهای جدید سکونتی در حال پیگیری است.
بر اساس آمارهای اعلام شده، این برنامه شامل یک شهر جدید در شمال و پنج شهر جدید در جنوب کشور است. در بخش شمالی، شهر جدید «آلاگل» در منطقه مرزی اینچهبرون استان گلستان با مساحت ۱۴۰۰ هکتار و ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در مرحله تهیه طرح جامع قرار دارد و اسناد مالکیت آن نیز به نام شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است.
در بخش جنوبی، توسعه پنج شهر جدید در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان در دستور کار است. این شهرها شامل «تیس»، «مکران»، «مکران مرکزی»، «کوشک» و «خلیج فارس» هستند که مجموعاً ۳۷ هزار هکتار مساحت داشته و ظرفیت پذیرش ۹۰۰ هزار نفر جمعیت را دارند.
طبق اظهارات ملکی، شهر جدید «تیس» در مرحله اجرایی قرار دارد، شهرهای «مکران»، «مکران مرکزی» و «کوشک» مرحله امکانسنجی را پشت سر گذاشته و در حال تهیه طرح جامع هستند، و شهر جدید «خلیج فارس» نیز مرحله مکانیابی و امکانسنجی خود را با موفقیت سپری کرده است.