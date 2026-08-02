فرمانده انتظامی شهرستان کرمان آخرین وضعیت ترافیکی، امنیتی و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، به‌ویژه زائران پاکستانی و کاروان‌های عبوری از محور‌های جنوب استان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با حضور در پلیس راه ماهان و جلسه هماهنگی با پلیس راه و قرارگاه ابوذر، آخرین وضعیت ترافیکی، امنیتی و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، به‌ویژه زائران پاکستانی و کاروان‌های عبوری از محور‌های جنوب استان را بررسی کرد.



سرهنگ اکبر نجفی در این جلسه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های انتظامی، پلیس راه و دستگاه‌های خدمات‌رسان، اظهار داشت: تسهیل تردد زائران، تأمین امنیت مسیر‌ها و کاهش حوادث رانندگی از اولویت‌های اصلی پلیس در ایام اربعین است.



وی افزود: با توجه به تردد گسترده زائران پاکستانی و کاروان‌های عازم کربلای معلی، مجموعه انتظامی شهرستان کرمان با تمام توان برای برقراری نظم، امنیت و آرامش زائران در محور‌های مواصلاتی حضور دارد.



فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در ادامه با فرماندهان قرارگاه ابوذر و پلیس راه ماهان وضعیت امنیتی محور ماهان، نحوه خدمت‌رسانی به زائران و برنامه‌های مربوط به محور جاماندگان اربعین را بررسی کرد.



سرهنگ نجفی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس راه و مأموران انتظامی گفت: استقرار گشت‌های محسوس و نامحسوس، کنترل سرعت، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، هدایت کاروان‌ها و افزایش حضور میدانی پلیس از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش تصادفات و ایجاد سفری ایمن برای زائران اجرا می‌شود.



وی در پایان از آمادگی کامل کارکنان انتظامی برای خدمت‌رسانی و تأمین نظم و امنیت زائران اربعین حسینی خبر داد.