براساس اعلام استانداری خوزستان؛ باتوجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر افزایش دما، تصمیم بر کاهش ساعت کاری اداره‌ها در روز دوشنبه و دورکاری در روز چهارشنبه هفته جاری اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه استانداری خوزستان آمده است؛ با توجه به هشدار‌های سطح قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دما‌های بالا در اغلب مناطق استان تاپایان هفته جاری و پیشنهادات ارایه شده توسط شرکت‌های برق در این خصوص و در راستای مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم، فعالیت ادارات استان در روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ و در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، آتش‌نشانی ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداری‌ها و سایر مراکز ضروری از این تصمیمات مستثنی هستند و طبق روال عادی خدمت رسانی خواهند کرد.

براساس اعلام استانداری خوزستان، نحوه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری خواهد بود.

گفتنی است؛ امتحان‌های نهایی مدارس در تاریخ‌های یادشده بدون تغییر و مطابق برنامه اعلام شده و آزمون‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطابق تصمیم مراکز مذکور برگزار خواهند شد.