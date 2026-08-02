جانشین ستاد اربعین فراجا از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد و گفت: همه ظرفیت‌های انتظامی، حمل‌ونقل و خدماتی برای مدیریت موج بازگشت زائران در مرز مهران فراهم شده است.

بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور / آمادگی کامل مرز مهران برای موج بازگشت

بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور / آمادگی کامل مرز مهران برای موج بازگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار محمد شرفی جانشین ستاد اربعین فراجا در بازدید از مرز مهران از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد.

وی گفت: تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تردد زائران ایرانی و اتباع خارجی در مرز‌های کشور ثبت شده است که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر وارد کشور شده‌اند و روند بازگشت زائران با آرامش، ایمنی و نظم در حال انجام است.

سردار شرفی با اشاره به افزایش آمادگی‌ها برای روز‌های پیش‌رو گفت: تمامی بستر‌های لازم در حوزه انتظامی، حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی برای مدیریت بازگشت زائران فراهم شده و پایانه برکت مهران نیز متناسب با حجم تردد، آماده خدمت‌رسانی است.