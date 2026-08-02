معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از اجرای نظام جدید ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف ارتقای کیفیت، اثر گذاری و ماموریت گرایی پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: در راستای ارتقای نظام حکمرانی پژوهش و با هدف تقویت کیفیت، اثربخشی و مأموریت‌گرایی مراکز تحقیقاتی، فرآیند جدید ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی با رویکردی جامع و مبتنی بر داوری تخصصی طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: این الگوی نوین، علاوه بر سنجش عملکرد علمی، ابعاد کلیدی شامل رهبری و مدیریت پژوهش، ظرفیت‌های ساختاری، کیفیت محصولات علمی و میزان اثرگذاری پژوهش‌ها در نظام سلامت، سیاست‌گذاری، اقتصاد و جامعه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تصویری واقع‌بینانه از وضعیت و مسیر توسعه مراکز تحقیقاتی ارائه می‌کند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در این چارچوب، ارزشیابی صرفاً به امتیازدهی محدود نبوده و با تحلیل نظام‌مند نقاط قوت، چالش‌ها، پیشنهاد‌های اصلاحی و ترسیم اولویت‌های پژوهشی سه تا پنج سال آینده، زمینه تصمیم‌سازی راهبردی برای توسعه پایدار مراکز تحقیقات را فراهم می‌سازد.

وی یادآور شد: همچنین نتایج این فرآیند، مبنای انجام بازآرایی ساختار‌های پژوهشی، شناسایی ظرفیت‌های ملی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، مأموریت‌سپاری هدفمند و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی خواهد بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: از تمامی پژوهشگران، مدیران مراکز تحقیقات و اعضای هیات علمی انتظار می‌رود با مشارکت فعال در این فرآیند، ضمن مستندسازی دقیق دستاورد‌ها و آثار پژوهش‌های خود، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت پژوهش، افزایش مرجعیت علمی کشور و توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و اثرگذار ایفا کنند.

دکتر آخوندزاده در پایان تاکید کرد: بی‌تردید، استقرار این نظام ارزشیابی کیفی، گامی مهم در جهت تحقق اهداف کلان علم، فناوری و نوآوری کشور و ارتقای جایگاه پژوهش‌های سلامت در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.