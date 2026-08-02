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برای امنیت محورهای تردد زائران اربعین ،طرح ارتقای امنیت اجتماعی در محورهای اربعینی کرمان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط بیابانی، جرمخیز و تأمین امنیت محورهای تردد زائران اربعین حسینی و جاماندگان اربعین امروز اجرا شد
سرهنگ اکبر نجفی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات مطلوب به مردم و زائران اربعین حسینی، صبح امروز طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مشارکت یگانهای انتظامی در سطح شهرستان به اجرا درآمد
وی افزود: این طرح با تمرکز بر پاکسازی نقاط بیابانی، مناطق جرمخیز و محورهای مواصلاتی محل تردد زائران، بهویژه مسیرهای مرتبط با برنامه جاماندگان اربعین، اجرا شد تا امنیت، آرامش و آسایش شهروندان و زائران بیش از پیش تأمین شود