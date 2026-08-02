معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با اشاره به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای واحد‌های سازمانی این نهاد گفت: این برنامه‌ها علاوه بر پیشبرد مأموریت‌های داخلی جهاددانشگاهی، با هدف کمک به دولت در رفع مسائل و مشکلات استان‌ها طراحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس ناصری، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تشکیل این نهاد با اشاره به مهم‌ترین اقدامات یک سال گذشته این معاونت افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در جهاددانشگاهی، مشارکت اعضای این نهاد در فرآیند انتخاب مدیران واحد‌های سازمانی بوده است که اقدامی بدیع و نوآورانه محسوب می‌شود.

وی افزود: جهاددانشگاهی همواره تلاش کرده است در حوزه‌های مدیریتی و سازمانی نیز رویکرد‌های جدید و متناسب با اقتضائات روز را تجربه کند و بر همین اساس، موضوع بهره‌گیری از نظرات و مشارکت اعضا در فرآیند معرفی مدیران واحد‌های سازمانی مورد توجه قرار گرفت.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: تاکنون ۲۴ واحد سازمانی شامل واحد‌های استانی، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز جهاددانشگاهی، مدیران پیشنهادی خود را با نظر و مشارکت اعضای مجموعه به ریاست جهاددانشگاهی معرفی کرده‌اند تا فرآیند انتخاب نهایی انجام شود.

ناصری خاطرنشان کرد: در این فرآیند تلاش شد علاوه بر توجه به شاخص‌های مدیریتی، تخصصی و اجرایی، ظرفیت سرمایه انسانی موجود در هر واحد نیز مورد استفاده قرار گیرد و اعضای مجموعه احساس کنند در تعیین مسیر مدیریتی سازمان خود نقش و مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی همواره به انجام اقدامات نوآورانه شناخته می‌شود و امیدواریم این تجربه موفق در سایر حوزه‌ها نیز قابل توسعه و تداوم باشد. استفاده از خرد جمعی و مشارکت بدنه سازمانی می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد درون‌سازمانی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

ناصری با اشاره به تقویت ارتباط با اعضای این نهاد اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده، راه‌اندازی سامانه ارتباطی با بدنه سازمانی جهاددانشگاهی بود که با هدف دریافت مسائل، مشکلات، پیشنهاد‌ها و مطالبات اعضا ایجاد شد.

وی ادامه داد: این سامانه تاکنون عملکرد خوبی داشته و اعضای جهاددانشگاهی از طریق آن مسائل و پیشنهاد‌های خود را منتقل می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت‌ها و بخش‌های مختلف، در مسیر رفع مشکلات و پیشبرد امور واحد‌های سازمانی گام برداریم.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با بیان اینکه ارتباط مستمر با بدنه سازمان یکی از ضرورت‌های مدیریت در مجموعه‌های بزرگ است، گفت: جهاددانشگاهی برای ادامه مسیر خود نیازمند شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های اعضای خود است و این سامانه بستری برای تقویت این ارتباط دو سویه فراهم کرده است.

وی افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در واحد‌های سازمانی، زمانی دقیق‌تر شناسایی می‌شوند که از ظرفیت تجربه و دانش مدیران، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان همان مجموعه استفاده شود.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع و مشکلات واحد‌های سازمانی گفت: با همکاری معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، کارگروهی برای پیگیری مشکلات و موانع پیش روی واحدها، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های شاخص و زیرساختی تشکیل شد.

ناصری افزود: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است که بخشی از آن در حوزه زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی جهاددانشگاهی دنبال شده و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های دارای ظرفیت ملی و منطقه‌ای اظهار کرد: برخی پروژه‌های جهاددانشگاهی به دلیل ماهیت فناورانه، پژوهشی یا توسعه‌ای، نیازمند پیگیری‌های ویژه و رفع موانع اداری و اجرایی هستند که تلاش شده است با هماهنگی بخش‌های مختلف نهاد، مسیر اجرای این طرح‌ها تسهیل شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های جدید در واحد‌های سازمانی گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم سال گذشته، تدوین ۳۱۰ برنامه شاخص و ظرفیت‌ساز در سطح واحد‌های سازمانی جهاددانشگاهی بود که این برنامه‌ها با پیشنهاد خود واحد‌ها تهیه شد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی توضیح داد: مدیران و اعضای واحد‌های سازمانی با توجه به مسائل و نیاز‌های استان‌های خود، اسناد بالادستی، چشم‌انداز‌های کشور و چالش‌های موجود، این برنامه‌ها را طراحی کردند تا ضمن پیشبرد فعالیت‌های جهاددانشگاهی، به دولت در حل مسائل و مشکلات استان‌ها نیز کمک کنند.

وی افزود: رویکرد جدید جهاددانشگاهی این است که واحد‌های سازمانی صرفاً به دنبال توسعه فعالیت‌های داخلی خود نباشند، بلکه به عنوان بازوی علمی، فناورانه و فرهنگی استان‌ها در حل مسائل اولویت‌دار مناطق ایفای نقش کنند.

ناصری ادامه داد: امروز کشور با مسائل متعددی در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی، محیط زیست، امنیت غذایی، اشتغال، فناوری‌های نوین و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواجه است و جهاددانشگاهی با توجه به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه خود می‌تواند در کنار دستگاه‌های اجرایی برای حل این مسائل نقش‌آفرینی کند.

وی گفت: بر همین اساس، در تدوین برنامه‌های واحد‌ها تلاش شد نگاه مسئله‌محور حاکم باشد و هر واحد با شناخت ظرفیت‌های خود، برنامه‌هایی را تعریف کند که علاوه بر تقویت جایگاه جهاددانشگاهی، پاسخگوی بخشی از نیاز‌های استان باشد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، این برنامه‌ها روند پیشرفت خوبی داشته‌اند و امیدواریم با ادامه این مسیر، ظرفیت‌های جدیدی برای جهاددانشگاهی ایجاد شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه ارتباط با مجلس شورای اسلامی گفت: در یک سال گذشته ارتباطات خوبی با نمایندگان مجلس برقرار شد و مسائل و مشکلات مرتبط با جهاددانشگاهی در این مسیر پیگیری شده است.

ناصری افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های جهاددانشگاهی در سراسر کشور، ارتباط با نمایندگان مجلس و معرفی ظرفیت‌های این نهاد به تصمیم‌گیران کشور اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستند که جهاددانشگاهی می‌تواند در حل آنها نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: در این مسیر تلاش شده است ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های پژوهشی، فناوری، آموزشی و فرهنگی بیش از گذشته برای نمایندگان مجلس تبیین شود تا زمینه استفاده بیشتر از توان این نهاد در برنامه‌های توسعه‌ای کشور فراهم شود.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی افزود: در حوزه بودجه نیز همان‌طور که اشاره شد، رشد قابل توجهی داشته‌ایم، اما با توجه به گستردگی برنامه‌ها، افزایش هزینه‌ها و شرایط تورمی، منابع موجود همچنان پاسخگوی همه نیاز‌ها و برنامه‌های آینده واحد‌های سازمانی نیست.

وی تأکید کرد: جهاددانشگاهی برای ایفای نقش مؤثرتر در حل مسائل کشور نیازمند حمایت متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود است و امیدواریم با استمرار تعامل با دولت و مجلس، زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان این نهاد در مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور فراهم شود.

ناصری با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت چهل و ششمین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، گفت: یکی از بخش‌های مهم آیین چهل‌وششمین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، تجلیل از جهادگران نمونه این نهاد است؛ افرادی که با تعهد، تخصص، روحیه جهادی و عملکرد اثرگذار خود، نقش برجسته‌ای در پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و فناورانه جهاددانشگاهی ایفا کرده‌اند. انتخاب این جهادگران بر اساس دستورالعملی مشخص و از طریق فرآیندی مشارکتی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که رؤسای واحد‌های سازمانی، معاونان دفتر مرکزی و مدیران مرتبط با ارزیابی دقیق عملکرد افراد، جهادگران شایسته را معرفی کرده‌اند. این اقدام، علاوه بر پاسداشت تلاش‌های صادقانه اعضای جهاددانشگاهی، با هدف ترویج فرهنگ شایسته‌سالاری، تقویت انگیزه، الگوسازی از نیرو‌های موفق و ارج نهادن به سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دارایی این نهاد انقلابی صورت می‌گیرد.

وی افزود: همچنین در این مراسم از برخی از دستاورد‌های شاخص جهاد دانشگاهی در یک سال گذشته نیز رونمایی خواهد شد.