بنیامین فرجی، ملی‌پوش نوجوان تنیس روی میز کشورمان با برتری مقابل حریفان به دیدار پایانی رده سنی کمتر از ۱۹ سال رقابت‌های کانتندر جوانان وینتیان لائوس صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی ملی پوش جوان کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان لائوس برابر نماینده چین‌تایپه با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و با اقتدار راهی دیدار پایانی شد.

ملی‌پوش کشورمان در این دیدار گیم‌های اول، دوم و سوم را به ترتیب با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۳ بر ۱۱ به سود خود به پایان رساند.

فرجی پیش از این نیز با شکست نمایندگان هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی، نشان خود را قطعی کرده بود و اکنون برای کسب نشان طلا به میدان خواهد رفت.

فرجی در دیدار نهایی، به مصاف برنده دیدار «شیه جیا هونگ» از چین‌تایپه و «آبهینانده پرادیوادی» از هند خواهد رفت.

امیر بخشى مربى تیم ملى جوانان کشورمان هدایت پینگ پنگ بازان اعزامى را برعهده دارد.

رقابت‌های کانتندر جوانان وینتیان به میزبانی کشور لائوس از ۸ تا ۱۱ مردادماه در حال برگزاری است.