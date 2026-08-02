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رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه از برپایی ۱۳۷ موکب در مسیرهای بازگشت زائران اربعین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید محمدی با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ موکب دارای پروانه در استان گفت: اربعین امسال ۳۶۸ موکب در مسیرهای رفت برای خدمترسانی به زوار اربعین فعال شدند که این موکبها تا روز اربعین به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی افزود: تاکنون ۱۳۷ موکب در مسیرهای برگشت زوار فعال شدهاند و انتظار میرود این تعداد در روزهای آینده افزایش یابد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه گفت: علاوه بر موکبهای داخل استان، اربعین امسال ۲۶ موکب نیز توسط مردم استان در مسیرهای تردد زائران در کشور عراق برپا شده است.
محمدی گفت: موکبهای مسیر رفت تا صبح روز اربعین (۱۳ مرداد) فعال هستند و موکبهای مسیر برگشت نیز فعالیت خود را تا صبح روز جمعه (۱۶ مرداد) ادامه خواهند داد.