به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید محمدی با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ موکب دارای پروانه در استان گفت: اربعین امسال ۳۶۸ موکب در مسیر‌های رفت برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین فعال شدند که این موکب‌ها تا روز اربعین به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: تاکنون ۱۳۷ موکب در مسیر‌های برگشت زوار فعال شده‌اند و انتظار می‌رود این تعداد در روز‌های آینده افزایش یابد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه گفت: علاوه بر موکب‌های داخل استان، اربعین امسال ۲۶ موکب نیز توسط مردم استان در مسیر‌های تردد زائران در کشور عراق برپا شده است.

محمدی گفت: موکب‌های مسیر رفت تا صبح روز اربعین (۱۳ مرداد) فعال هستند و موکب‌های مسیر برگشت نیز فعالیت خود را تا صبح روز جمعه (۱۶ مرداد) ادامه خواهند داد.