مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با هدف ارتقای کیفیت میزبانی از زائران و تقویت «اقتصاد هویت‌بنیان»، از استقرار ۱۵۰ بازارچه صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف، ارائه تخفیف‌های ویژه در مراکز اقامتی و راه‌اندازی اپلیکیشن هوشمند «ایلام‌بلد» برای تسهیل خدمات سفر خبر داد.

به گزارش میز حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به بسیج تمامی ظرفیت‌های این حوزه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، تأکید کرد که برنامه‌های استان بر محوریت پیوند میان فرهنگ، هنر و اقتصاد محلی استوار است.

وی با توضیح اقدامات عملیاتی، اعلام کرد که تمامی تأسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها، مهمان‌سراها و مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی، پیش از آغاز موج سفر، مورد بازدید کارشناسی و پایش قرار گرفته‌اند تا کیفیت خدمات‌رسانی تضمین شود. در راستای حمایت از زائران، مراکز اقامتی استان تخفیف‌های ویژه‌ای را اعمال کرده‌اند که شامل ۵۰ درصد تخفیف در هتل‌ها، ۳۰ درصد در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و پذیرش کاملاً رایگان زائران در ۵ اقامتگاه بوم‌گردی منتخب است.

شریفی همچنین با اشاره به نقش صنایع‌دستی در معرفی هویت فرهنگی استان، افزود: «۱۵۰ بازارچه صنایع‌دستی با حضور بیش از ۲۰۰ هنرمند و صنعتگر در شهرستان‌های مهران، دهلران، آبدانان، ایلام، سیروان، چرداول و بدره، و همچنین در مسیرهای بازگشت زائران برپا شده است تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ساز رونق اقتصاد هنرمندان شود.»

وی در ادامه به ابزارهای تسهیل سفر اشاره کرد و گفت: «برای راهنمایی هوشمند زائران و معرفی مسیرها و خدمات، نرم‌افزار “ایلام‌بلد” راه‌اندازی شده که هم‌اکنون در دسترس همگان است.» وی همچنین از آماده‌باش هفت مجتمع گردشگری و رفاهی در محورهای تردد زائران و برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با موضوع مقاومت مردم ایلام خبر داد.