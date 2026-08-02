رونمایی از ترجمه جدید کتاب «حسین و مبارزه در راه عدالت» در کربلای معلی برگزار شد؛ در این مراسم، اندیشمندانی از کشور‌های مختلف بر جهانی بودن پیام عاشورا، نقش اربعین در گفت‌وگوی ادیان و ضرورت معرفی سیره امام حسین (ع) به افکار عمومی جهان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علمی «امام حسین (ع) از دیدگاه ادیان و مذاهب» از سلسله برنامه‌های کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین، به همت بنیاد بین‌المللی عاشوراء و با همکاری مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست، از ترجمه جدید کتاب «حسین و مبارزه در راه عدالت» اثر پروفسور کریس هیور، الهیات‌دان و عاشوراپژوه مسیحی ایرلندی، رونمایی شد.

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حجت‌الاسلام شیخ عبدالکریم پاز، اندیشمند شیعه آرژانتینی، انتشار این کتاب را گامی مهم در توسعه گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت دانست و گفت: انقلاب اسلامی، صدای عدالت‌خواهی ملت‌های آزاده است و معرفی اندیشه امام حسین (ع) می‌تواند زمینه‌ساز شناخت مشترک میان پیروان ادیان الهی باشد.

پروفسور کریس هیور نیز با تأکید بر جهانی بودن شخصیت امام حسین (ع)، اظهار کرد: امام حسین (ع) متعلق به همه بشریت است و می‌توان درباره آموزه‌های ایشان با همه انسان‌ها، فارغ از دین و مذهب، گفت‌و‌گو کرد.

وی با اشاره به محتوای کتاب خود افزود: این اثر در ۱۸ فصل، درس‌هایی از زندگی امام حسین (ع) را برای مخاطبان امروز، به‌ویژه جوامع غربی، تبیین می‌کند و مفاهیمی همچون تعهد، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم را مورد توجه قرار می‌دهد.

این الهیات‌دان مسیحی همچنین با رد تصویرسازی‌های نادرست از اسلام در غرب تصریح کرد: سیره امام حسین (ع) نشان می‌دهد که اسلام، دین احترام به کرامت انسان است و آن حضرت حتی در روز عاشورا آغازگر جنگ نبود.

هیور، پیام اربعین را نیز چالشی برای فرهنگ سرمایه‌داری غرب توصیف کرد و گفت: فرهنگ خدمت‌رسانی رایگان، ایثار و همدلی در مسیر پیاده‌روی اربعین، نمونه‌ای از ارزش‌های انسانی است که می‌تواند برای جهان امروز الهام‌بخش باشد.

در ادامه این نشست، احمد راسم النفیس، استاد دانشگاه منصوره مصر، با اشاره به پژوهش‌های تاریخی درباره مزار رأس‌الحسین (ع)، از بررسی‌های انجام‌شده در دوره ملک فاروق اول خبر داد و گفت: کمیته‌ای از سوی الازهر در آن زمان مزار رأس‌الحسین (ع) در مصر را مورد بررسی قرار داده است.

شیخ علی نذیر، رئیس هیئت علمای جریان حیدرباش (علوی) نیز با تأکید بر ضرورت مطالعه واقعه غدیر برای شناخت صحیح عاشورا، ریشه بسیاری از اختلافات تاریخی مسلمانان را در مسئله جانشینی پیامبر اکرم (ص) دانست و بر مشترکات امت اسلامی و جایگاه والای اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، نیز با قدردانی از پژوهش‌های پروفسور هیور، کتاب «حسین و مبارزه در راه عدالت» را اثری ارزشمند در تبیین عدالت‌خواهی امام حسین (ع) دانست و گفت: جامعه بشری برای رهایی از ظلم و بی‌عدالتی به الگوی نهضت حسینی نیاز دارد و عاشورا، درس مسئولیت‌پذیری، وفاداری و ایستادگی در برابر ستم را به همه انسان‌ها می‌آموزد.

این نشست با شعرخوانی شیخ فؤاد الحداد الحسنی، شاعر اهل سنت از سامرا، و مرثیه‌سرایی حجت‌الاسلام شیخ علی البدیری، استاد حوزه علمیه کربلا، به پایان رسید.