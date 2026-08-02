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مراسم قرعهکشی فصل جدید لیگ یک فوتبال امروز برگزار شد و تیمهای حاضر برنامه خود در فصل جدید را شناختند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی فصل جدید لیگ آزادگان امروز با حضور ۱۶ تیم برگزار شد.
بر اساس قرعهکشی، برنامه هفته نخست لیگ یک به شرح زیر است:
مس رفسنجان - هوادار
آریو اسلامشهر - نفت مسجدسلیمان
پالایش نفت بندرعباس - شاهین بندر عامری
فولاد نوین - نیروی زمینی
فرد البرز - مس کرمان
پارس جنوبی - شناورسازی قشم
بعثت کرمانشاه- نفت و گاز گچساران
سایپا - کاراگستر شبستر
تاریخ آغاز مسابقات که اواخر شهریور است به زودی اعلام خواهد شد. این فصل از مسابقات لیگ آزادگان با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود.
از نکات حاشیه ای این مراسم نماینده باشگاه مس رفسنجان حضور نداشت.
این غیبت در شرایطی رخ داد که مس رفسنجان قرار بود در دیدار پلیآف تعیینکننده صعود به لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان به میدان برود، اما از حضور در این مسابقه خودداری کرد. در پی این اتفاق، سازمان لیگ به صورت رسمی صنعت نفت آبادان را به عنوان تیم حاضر در فصل جدید لیگ برتر معرفی کرد.