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زائران اربعین حسینی در جنوب کشور برای ششمین سال متوالی از فرودگاه لامرد عازم نجف اشرف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد گفت: این فرودگاه برای ششمین سال متوالی میزبان زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام از جنوب کشور است.
سهراب عزیزی در مراسم اعزام زائران بیان کرد: امسال چهار سورتی پرواز توسط شرکت هواپیمایی قشمایر با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ از فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد به مقصد نجف اشرف برنامهریزی شده است که در مجموع حدود ۶۰۰ زائر را جابهجا خواهد کرد.
او افزود: اغلب مسافران این پروازها از استانهای جنوبی کشور از جمله فارس، هرمزگان و بوشهر هستند و فروردگاه لامرد همپون سالهای گذشته همواره پایگاه اعزام زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام از جنوب کشور به نجف اشرف است.
رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد با اشاره به استقبال زائران از پروازهای اربعین گفت: حدود ۴۸ ساعت پیش از آغاز پروازها، ظرفیت پروازهای امسال بهطور کامل تکمیل شده است.
عزیزی ادامه داد: امسال علاوه بر زائران ایرانی، تعدادی از زائران عتبات کشور افغانستان نیز در این پروازها حضور دارند و از طریق فرودگاه لامرد عازم نجف اشرف خواهند شد.
او با بیان اینکه فرودگاه لامرد آمادگی لازم برای میزبانی از زائران اربعین را دارد، بیان کرد: تلاش شده است روند اعزام زائران از جنوب کشور با سهولت و نظم انجام شود.