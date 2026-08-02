تا اربعین حسینی چند روزی بیشتر نمانده و دلدادگانِ مکتبِ عاشورا خودشان را به وعده گاه عاشقان می رسانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در فرصتی که مانده به اربعین، نبضِ زمین در سرزمين عراق متفاوت می‌تپد،جایی که وعده‌گاهِ عاشقان است؛ وعده‌گاهی که هر سال پرشورتر از پیش، لرزه بر اندامِ بدخواهان می‌اندازد و جهانیان را به حیرت وامی‌دارد.

دلدادگانِ مکتبِ عاشورا، خود را به لحظاتِ وصال می‌رسانند و حالا کربلا نه جاده‌ای برای عبور، که مسیری برای رسیدن به خود و تکرارِ پیمانی دوباره با آرمان‌های حسین (ع) است.

دو روز تا تجلیِ دوباره‌ی شورِ حسینی در کربلای معلی باقی مانده است و هر لحظه بر این اجتماع افزوده می‌شود.