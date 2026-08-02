پخش زنده
امروز: -
فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از تأمین امنیت کامل مرزهای اربعینی خبر داد و گفت: با توجه به تردد میلیونها زائر، تمامی ظرفیتهای مرزبانی برای برقراری امنیت به کار گرفته شده و تاکنون هیچ مسئله امنیتی در مسیر تردد زائران گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار«علی اکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از مرز مهران، از تأمین امنیت کامل مرزهای اربعینی خبر داد.
وی با اشاره به مسئولیت خطیر مرزبانی در تأمین نظم و امنیت مرزهای کشور گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و تردد میلیونها زائر اربعین، تمامی ظرفیتهای مرزبانی برای برقراری امنیت و آرامش در مرزها به کار گرفته شده است.
سردار جاویدان افزود: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از توان و ظرفیتهای موجود، در همه مرزهای اربعینی با آمادگی کامل حضور دارند تا خللی در امنیت این حماسه بزرگ ایجاد نشود.
فرمانده مرزبانی کشور با قدردانی از تلاش نیروهای مرزبانی و همکاری سایر دستگاههای امنیتی و انتظامی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ موضوع یا حادثه امنیتی که آرامش زائران را خدشهدار کند، در مرزهای اربعینی ثبت نشده است.