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مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان در بازدید از روند ارائه خدمات سلامتمحور به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز چذابه، از استقرار تجهیزات نوین آزمایشگاهی و رادیولوژی برای نخستینبار در این مرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر آرتیکاس یزدانپناه در حاشیه بازدید از موکب درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان در مرز چذابه اظهار داشت: همانند سنوات گذشته، مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان با تمام توان در مسیر خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گام برداشته است تا دغدغهای از بابت تأمین سلامت عاشقان اهلبیت (ع) وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی این پایگاه درمانی از ابتدای مردادماه افزود: این موکب با بهرهگیری از کادر تخصصی شامل پزشک، پرستار، دارویار، کارشناسان آزمایشگاه و رادیولوژی و نیروهای پشتیبانی، بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و روزانه به بیش از ۵۰۰ نفر از زائران خدمات درمانی سرپایی ارائه میدهد.
دکتر یزدان پناه از یک اقدام نوآورانه در ایان اربعین حسینی امسال خبر داد و بیان کرد: برای نخستینبار، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، واحدهای تخصصی آزمایشگاه و رادیولوژی با تجهیزات کامل در مرز چذابه راهاندازی شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان میگوید: این اقدام موجب تکمیل چرخه تشخیص و درمان زائران و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در نقطه صفر مرزی شده است.
دکتر یزدانپناه با تأکید بر استمرار این خدمترسانی تا پایان بازگشت زوار از کربلای معلی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای مدیریت درمان استان تا آخرین لحظه در خدمت زائران عزیز خواهد بود.
وی در پایان ضمن تقدیر از مجاهدتهای کادر درمان و پشتیبانی، خاطرنشان کرد: خدمات صادقانه همکاران ما در شرایط سخت آبوهوایی و گرمای شدید خوزستان، مصداق بارز ایثار و خدمت خالصانه به زائران اباعبدالله (ع) است که اجر آن در درگاه الهی محفوظ خواهد ماند.