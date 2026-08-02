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در چهارمین ماه سال همزمان با فصل تابستان، کتابخانههای عمومی استان تهران با برگزاری کارگاههای هنری و نشستهای کتابخوانی، مقصد تابستانی کودکان و نوجوانان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با آغاز برنامههای تابستانی، کتابخانههای عمومی استان با برگزاری کارگاههای هنری، نشستهای کتابخوانی، شاهنامهخوانی و برنامههای آموزشی، فضایی پویا برای یادگیری و کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان فراهم کردهاند؛ برنامههایی که کتاب را به نقطه آغاز خلاقیت، گفتوگو و مهارتآموزی تبدیل کرده است.
در چهارمین ماه سال ۱۴۰۵ برنامههای متنوعی همچون برگزاری آیینهای وداع با قائد امت و رهبر و آقای شهید ایران؛ برپایی موکب فرهنگی کتابخانههای سیار در بوستانها و زائرسراها، برگزاری نشستهای مناسبتی نظیر ایام سوگواری ماه محرم، بزرگداشت صائب تبریزی، برپایی میزخدمت و ایستگاههای فرهنگی کتاب محور در تجمعات شبانه و... به همت کارکنان و کتابداران استان تهران به اجرا در آمد.
مجموعهای از نشستهای کتابخوانی، محافل قرآنی، برگزاری نشستهای تخصصی رونمایی و نقد و بررسی کتاب، نمایشگاه و فروشگاه هنرهای دستی، بازدیدها و دیدارهای سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با کتابداران و فرمانداران از جمله برنامههای شاخص این ماه بوده است.
در تیرماه بیش از ۴۴۰ خبر و گزارش از سوی روابط عمومی این ادارهکل تنظیم و در بستر فضای مجازی و پورتال ادارهکل منتشر شد.