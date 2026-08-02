مدیر شبکه رادیو ایران با اشاره به تلاش رسانه‌ها برای زنده نگه داشتن مرام و مشی امام حسین (ع)، از برنامه‌های گسترده این شبکه برای پوشش مستقیم و متفاوت از مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سیدمرتضی کاظمی دینان در گفت‌و‌گو با برنامه «چهل پرده اشک» از موکب رادیو ایران در کربلا، بر اهمیت نقش رسانه در انتقال پیام‌های معنوی و اجتماعی تجمع عظیم اربعین تأکید کرد.

وی با اشاره به استقرار گروه های فنی و تولیدی در مسیر پیاده‌روی، از تدارک دیده‌شده برای بازتاب حال‌وهوای این مراسم بزرگ جهت انتقال به مخاطبان در سراسر ایران و جهان خبر داد.

مدیر شبکه رادیو ایران گفت: رادیو ایران برای مناسبت بزرگ اربعین، برنامه‌های متعددی را در قالب تولیدات مستند، برنامه‌های استودیویی در تهران و همچنین پخش مستقیم از مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: سیاست اصلی شبکه در سال جاری، انعکاس دقیق حال‌وهوای این اجتماع بی‌نظیر مردمی است. تلاش ما این است که بتوانیم قطره‌ای از این سیل خروشان عشق به اباعبدالله‌الحسین (ع) را به تصویر بکشیم و پیام‌های نهفته در این حرکت عظیم را به ذهن و دل مردم تزریق کنیم.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کار در مسیر پیاده‌روی، از ارادت و شور و اشتیاق همکاران که با عشق و صبوری در این شرایط سخت مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند، قدردانی کرد.