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چین تحریم ۴۳ شرکت خود از سوی آمریکا به اتهام کار اجباری اویغورها را محکوم کرد و آن را «زورگویی اقتصادی» خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از آناتولی، پکن روز شنبه اقدام آمریکا در افزودن بیش از ۴۰ شرکت و نهاد چینی به فهرست مشمولان قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را بهشدت محکوم کرد، این اقدام را «زورگویی اقتصادی» خواند و تأکید کرد که از منافع شرکتهای چینی دفاع خواهد کرد.
به گزارش رسانههای دولتی چین، سخنگوی وزارت بازرگانی این کشور گفت اقدام آمریکا فاقد مبنای واقعی است و واشنگتن را متهم کرد که با استفاده از ادعاهای مربوط به کار اجباری و نقض حقوق بشر، این مسائل را بهانهای برای اعمال تحریمهای یکجانبه قرار داده است.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این اقدامات به حقوق قانونی شرکتهای چینی آسیب میزند و زنجیرههای صنعتی و تأمین جهانی را مختل میکند.
این سخنگو همچنین از زمان اعمال تحریمها انتقاد کرد و گفت این اقدامات تنها یک روز پس از آن اعلام شد که مقامات تجاری چین و آمریکا مذاکراتی را درباره حفظ ثبات روابط اقتصادی دوجانبه برگزار کرده بودند؛ مذاکراتی که پکن آنها را صریح و سازنده توصیف کرده بود.
چین بار دیگر اعلام کرد با کار اجباری مخالف است و ادعاهای مربوط به کار اجباری در منطقه سینکیانگ در شمالغرب این کشور را رد کرد. پکن همچنین از واشنگتن خواست «سیاسیکردن» این موضوع را متوقف کند.
دولت چین اعلام کرد برای حفاظت از منافع شرکتهای این کشور اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
آمریکا روز جمعه ۴۳ شرکت چینی را به دلیل ادعاهایی مبنی بر ارتباط آنها با کار اجباری اویغورها و دیگر گروههای اقلیت، به فهرست سیاه واردات خود اضافه کرد.
این شرکتها بر اساس قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها به این فهرست اضافه شدند. این نخستین بار است که دولت ترامپ این فهرست را گسترش میدهد و ۴۳ شرکت نیز بیشترین تعداد شرکتهایی است که از زمان اجرای این قانون در دسامبر ۲۰۲۱ در یک نوبت به این فهرست اضافه شدهاند.
بیش از ۱۰ میلیون اویغور در منطقه سینکیانگ زندگی میکنند. این گروه ترکتبار و مسلمان سالهاست چین را به تبعیض فرهنگی، مذهبی و اقتصادی متهم میکند.
پکن همواره اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر را رد کرده و اینگونه اظهارات آمریکا را دخالت در امور داخلی خود دانسته است.