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آتشسوزی منزل مسکونی در خیابان مطهری جهرم توسط نیروهای آتش نشانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،مدیر عامل سازمان آتشنشانی جهرم گفت: گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از ساختمانهای واقع در خیابان مطهری جهرم به مرکز فرماندهی عملیات آتشنشانی اعلام شد.
عشایری افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره یک به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه، کانون حریق را یک دستگاه اسپیلت شناسایی کردند که دچار آتشسوزی شده بود.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی جهرم بیان کرد: نیروهای عملیاتی با اقدام سریع و اجرای عملیات تخصصی، حریق را در کمترین زمان ممکن مهار و از سرایت آتش به سایر قسمتهای ساختمان جلوگیری کردند.
عشایری ادامه داد: پس از اطفای کامل حریق، عملیات تهویه محل برای تخلیه دود و ایمنسازی محیط انجام شد و پس از اطمینان از رفع خطر، محل حادثه به ساکنان تحویل داده شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی جهرم در پایان گفت: خوشبختانه این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت.