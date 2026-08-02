رئیس شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به الزامات برنامه هفتم پیشرفت، مأموریت دولت برای کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک را کلیدی دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور در نخستین جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی، با تأکید بر وظایف حاکمیتی دولت در حفاظت از ۸۳ درصد مساحت کشور، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه هفتم توسعه پافشاری کرد و افزود: برای تحقق کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک تنها با بودجه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و خواستار مشارکت گسترده بخش خصوصی و تشکیل ستاد ملی پایش فرسایش خاک شد.

اشرفی‌پور با استناد به ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم، مأموریت کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک را تکلیف اصلی دولت دانست و گفت:این مسئولیت تنها بر عهده سازمان منابع طبیعی نیست؛ سهم این سازمان در تحقق هدف مذکور حدود ۴۴ درصد است و ۵۶ درصد باقی‌مانده بر عهده سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان امور اراضی می‌باشد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در عرصه‌های منابع طبیعی نظیر تغییر کاربری، چرای بی‌رویه و قاچاق چوب، پیشنهاد تشکیل ستاد ملی پایش فرسایش خاک را برای هماهنگی بهتر میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی مطرح کرد.

رئیس شورای جنگل در ادامه به تحلیل وضعیت مالی پرداخت گفت: محدودیت منابع مالی مهم‌ترین مانع است. برای تحقق اهداف، اجرای سالانه ۳.۷ تا ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و تأمین حدود ۳۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار ضروری است.

اشرفی‌پور افزود: سازمان از نظر نیروی انسانی و طرح‌های مصوب آمادگی کامل دارد و با تأمین اعتبار، مأموریت‌ها را بلافاصله اجرا خواهد کرد.

در بخش عملکرد، او از اجرای بیش از یک میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و بیابان‌زدایی در دو سال اخیر خبر داد و از احیای ۱۵۱ نهالستان در قالب طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت یاد کرد.

رئیس شورای جنگل افزود: حفاظت از منابع طبیعی بدون توسعه سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و اتکا به بودجه‌های دولتی، تحقق اهداف را حتی در افق ۵۰ سال آینده نیز با دشواری مواجه می‌کند.