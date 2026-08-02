بر اساس آمارها، مرزهای مهران و تمرچین، بیشترین و کمترین سهم را در انتخاب مردم استان مرکزی برای شرکت در زیارت اربعین حسین دارند.

مرز مهران و سهم آن در انتخاب مردم استان مرکزی برای حضور در اربعین حسینی

مرز مهران و سهم آن در انتخاب مردم استان مرکزی برای حضور در اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرز مهران، انتخاب نخست مردم استان مرکزی برای حضور در اربعین حسینی است.

بر اساس جدیدترین آمار‌های اعلامی، ۴۶۰۳۸ نفر در سامانه سماح ثبت نام، ۴۶۰۳۷ نفر اقدام به واریز وجه، ۷۷۹ نفر انصراف و ۲۸۸۳۹ اعزام گروهی ثبت شده است.

۲۸۵۳۹ هزار نفر از ثبت نام کنندگان، مرد و ۱۷۴۹۹ هزار نفر هم زن هستند.

ازین میزان، ۴۶ هزار نفر بسته سوم بیمه را انتخاب کردند.

مرز انتخابی زائران برای خروج از کشور بدین شرح است:

مهران: ۳۷۲۴۶

خسروی: ۷۷۹۴

شلمچه: ۴۲۳

هوایی: ۳۳۵

چذابه: ۱۱۴

باشماق: ۳۸

تمرچین: ۸

مرز انتخابی زائران برای ورود به کشور هم ازین قرار است:

مهران: ۳۷۲۴۶

خسروی: ۷۵۷۰

شلمچه: ۳۸۱

هوایی: ۳۱۳

چذابه: ۱۹۴

باشماق: ۳۹

تمرچین: ۱۰

نامشخص: ۲

تقسیم بندی زائران بر اساس انتخاب وسیله مورد استفاده برای بازگشت نیز بدین صورت است:

خودرو شخصی: ۲۱۵۴۵

اتوبوس: ۲۱۰۵۷

تاکسی: ۲۶۱۳

مینی بوس: ۴۱۶

هواپیما: ۳۳۵

قطار: ۷۲