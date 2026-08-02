مسعود محمدی، شطرنج‌باز شایسته دارابی، در مسابقات جام معلم شهید محمود نجفی با ارائه عملکردی درخشان، عنوان برترین شطرنج‌باز ریتینگ زیر ۱۶۰۰ استان فارس را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،این رقابت‌ها روز جمعه ۹ مردادماه به میزبانی سالن اندیشه هیئت شطرنج استان فارس در شیراز و با حضور ۲۱۳ شطرنج‌باز از استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

ریتینگ شطرنج یک عدد است که دقیقا مشخص می‌سازد یک بازیکن شطرنج نسبت به دیگر بازیکنان در چه جایگاهی قرار گرفته است و قدرت بازی او در چه سطحی قرار دارد.