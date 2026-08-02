به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق حسین‌زاده ملکی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش‌وپرورش کرمانشاه افزود: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا در این حرکت بزرگ ملی و منطقه‌ای که به برکت خون مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در پیچ و خم تاریخ شکل گرفت و تا امروز امتداد یافته است، وظیفه خود را به درستی انجام دهیم. یکی از شاخه‌های این جریان عظیم، آزادی ایران از چنگال استکبار و استعمار جهانی و جوشش خون شهدای ارزشمند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای سال‌های اخیر است که امتداد جریان کربلا محسوب می‌شود.

ایران امروز در نقطه‌ای متفاوت از تاریخ ایستاده است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحولات تاریخی کشور گفت: ایران که طی صدها سال تحت ظلم، استبداد، استعمار و تجاوز بیگانگان قرار داشت و از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم و حوادث متعدد تاریخی خسارت‌های فراوانی را متحمل شد، امروز به جایگاهی رسیده که می‌تواند در برابر قدرت‌های سلطه‌گر جهان بایستد.

حسین‌زاده ملکی افزود: در دوره‌ای عجیب از تاریخ قرار داریم و معتقدم آیندگان درباره عملکرد آموزش و پرورش در این مقطع تاریخی قضاوت خواهند کرد؛ بنابراین شناخت صحیح نقش خود و عمل به بهترین شکل ممکن، نه فقط یک ضرورت ملی و حیاتی بلکه ضرورتی تاریخی و تمدنی برای ایران عزیز است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در اداره موفق جوامع، طراحی الگوهایی است که بتوانند نظامات اجتماعی را به گونه‌ای تقویت کنند تا اهداف ملی و فراملی محقق شود. اگر اینکار به درستی انجام شود، منجر به مشارکت‌های موفق اجتماعی می‌‌شود و این مشارکت‌ها زمینه‌ساز پیشرفت کشور خواهند بود. اساس نظام‌های مردم‌سالار نیز بر همین مبنا شکل گرفته است و مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته بر پایه عزم و همت مردمی مسیر خود را طی کند.

وی ادامه داد: البته در یکی دو دهه اخیر، به‌ویژه به دلیل گسترش فناوری‌های نوین و نوظهور، مهندسی اجتماعی در سراسر دنیا و از جمله در ایران با چالش‌هایی مواجه شده و آثار کم‌کاری در این حوزه را امروز در ساحات فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم.

بعثت ملی باید به سرمایه اجتماعی تبدیل شود

حسین‌زاده ملکی با اشاره به شکل‌گیری فضای همبستگی اجتماعی در کشور اظهار کرد: امروز به برکت خون شهدا، از دانش‌آموزان مظلوم میناب گرفته تا عموم مردم از دانشمندان، سرداران، سربازان، خانواده‌ها و در رأس آنها رهبر شهید و خانواده ایشان که در این مسیر جانفشانی کردند، نوعی برانگیختگی اجتماعی در کشور ایجاد شده است که از آن با عنوان «بعثت ملی» یاد می‌شود. اگر همانند برخی نعمت‌های الهی قدر این فرصت را ندانیم، ممکن است نتوانیم از این ظرفیت بزرگ ملی و فراملی بهره ببریم.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، کشور به‌خوبی به همبستگی ملی قابل توجهی رسید، افزود: اما نتوانستیم این همبستگی را به سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم و دشمن نیز تلاش کرد از برخی نقدها و اعتراضات سوءاستفاده کند که خود را در اتفاقات دی ماه نشان داد. اکنون بهترین فرصت برای تداوم این بعثت ملی در مدرسه است و سال تحصیلی پیش رو فرصت ارزشمندی است تا این بعثت ملی در محیط مدرسه متبلور شود.

آموزش و پرورش؛ دو بال یک پرواز

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: در سند تحول بنیادین خیلی به مسئله تربیت پرداخته شده و درباره آموزش و ارتقاء کیفیت آموزشی نیز بسیار سخن گفته شده اما آنطور که باید درباره ارتقاء کیفیت پرورشی صحبت نشده است و همین مسئله موجب غفلت ساختاری از حوزه پرورشی شده است. در صورتی که آموزش و پرورش دو بال پرواز نظام تعلیم و تربیت هستند و دو روش مهم تربیتی هستند که هر دو مکمل یکدیگرند.

حسین‌زاده ملکی در تبیین تفاوت این دو حوزه اظهار کرد: در نظام تعلیم و تربیت، آموزش به‌طور معمول بر پایه کلاس درس، با محوریت معلم و با هدف انتقال محتوای آموزشی به دانش‌آموز شکل می‌گیرد اما پرورش بر پایه «موقعیت تربیتی» با محوریت دانش‌آموز و با هدف بروز و ظهور استعدادها، توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی فردی، اجتماعی و خانوادگی دانش‌آموز است. اگر دانش‌آموز نتواند آنچه را آموخته است در میدان عمل بروز دهد، آموزش ابتر خواهد ماند و اینجاست که اهمیت پرورش مشخص می شود.

هیچ دانش‌آموزی نباید از فرصت نقش‌آفرینی محروم بماند

ملکی گفت: برخی مربیان موفقیت خود را صرفاً به کسب رتبه چند دانش‌آموز در مسابقات مختلف نسبت می‌دهند، در حالی که این نگاه، برداشت دقیقی از مأموریت پرورشی نیست. باید به نقطه‌ای برسیم که به‌طور مثال یک مربی با افتخار بگوید برای همه دانش آموزان مدرسه نقش، مسئولیت و میدان فعالیت فراهم کرده است که استعدادهای خود را شکوفا کنند. یکی به نقاشی علاقه دارد، دیگری به خطاطی، یکی به ورزش، دیگری به کنشگری اجتماعی و فرهنگی؛ هنر مدیر و مربی پرورشی این است که برای همه این استعدادها فرصت بروز و ظهور در مدرسه ایجاد کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر مشارکت همگانی دانش‌آموزان گفت: برخی از جاذبه حداکثری سخن می‌گویند اما من در حوزه پرورشی به جاذبه صددرصدی قائلم؛ یعنی حتی یک دانش‌آموز هم نباید از این میدان جا بماند. چتر فعالیت‌های پرورشی باید بر سر همه دانش‌آموزان گسترده باشد.

«نقشینه»؛ الگویی برای مشارکت همه دانش‌آموزان

ملکی با اشاره به اجرای طرح «نقشینه» گفت: سال گذشته این الگو به صورت اولیه اجرا شد و هدف آن این است که مدیر، مربی، رئیس منطقه، معاون منطقه، مدیرکل و سایر مسئولان بر اساس میزان مشارکت دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار گیرند. در این الگو، مدیر یا مربی موفق کسی است که درصد بیشتری از دانش‌آموزان مدرسه او دارای نقش و مسئولیت باشند.

قیام عاشورا؛ بزرگ‌ترین برانگیختگی تمدنی تاریخ

وی درباره مشارکت اجتماعی به نقش عاشورا در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: قیام عاشورا بزرگ‌ترین برانگیختگی تمدنی تاریخ است که هنوز پس از قرن‌ها آثار آن در مبارزه با ظلم و ستم ادامه دارد. امروز نیز در مقیاس ملی و منطقه‌ای شاهد نوعی برانگیختگی اجتماعی هستیم و آموزش و پرورش باید این فرصت را در مدرسه بالنده کند و توسعه دهد. معتقدم بخشی از بعثت مدرسه از مسیر تحول در الگوهای مشارکت و نقش‌آفرینی‌های دانش‌آموزی رقم می‌خورد. بنابراین میدان را باید به دانش‌آموزان بدهیم ولو اینکه خطا کند.

مشارکت دانش‌آموزان؛ امتداد مردم‌سالاری دینی در مدرسه

حسین‌زاده ملکی گفت: امتداد مردم‌سالاری دینی در مدرسه، از مسیر مشارکت دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و اگر امروز در برخی عرصه‌ها شاهد کاهش مشارکت هستیم، بخشی از آن به محدود شدن میدان نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته بازمی‌گردد در صورتی که معتقدیم مدرسه محل شکل‌گیری نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان است.

اردو؛ مهم‌ترین فرصت تربیتی است

وی با اشاره به اهمیت اردوهای دانش‌آموزی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند اگر حادثه‌ای در اردو رخ دهد، باید اردوها تعطیل شوند، در حالی که این نگاه پاک کردن صورت مسئله است. باید اردوها را ایمن، استاندارد و غنی کرد، نه اینکه اصل اردو را حذف کنیم. بهترین فرصت‌های تربیتی در اردوها شکل می‌گیرد؛ زیرا دانش‌آموز در ارتباط سالم با همسالان، مربیان و مشاوران رشد می‌کند. تلاش می‌کنیم هیچ دانش‌آموزی از فرصت‌های اردویی جا نماند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: معتقدم بهترین فرصت‌های تربیتی در بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی رقم می‌خورد بنابراین جنگ، بحران‌ها و مشکلات، علاوه بر تهدید، فرصت‌های تربیتی فراوانی نیز دارند و اگر این فرصت‌ها را درست بشناسیم و هدایت کنیم، می‌توانند به رشد جامعه و نظام تعلیم و تربیت کمک کنند.

ملکی از مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، اعضای شورای معاونان، رؤسای ادارات، مدیران مناطق و نواحی و به‌ویژه همکاران حوزه پرورشی قدردانی کرد و گفت: از همه همکاران خدوم و پرتلاش حوزه پرورشی در مدارس و ساختار اداری آموزش و پرورش صمیمانه تشکر می‌کنم.