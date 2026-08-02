تشییع پیکر مادر شهید سلوب زرنق در تبریز
پیکر حاجیه خانم رقیه شرقی بارنجی مادر شهید احد سلوب زرنق بر روی دستان مردم شهید پرور تبریز تشییع شد.
شهید احد سلوب زرنق در ۲۰ شهریور ماه ۱۳۴۱ در تبریز به دنیا آمد پس از آغاز جنگ تحمیلی راهی جبههها شد و سرانجام در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۶۲ بر اثر اصابت ترکش در منطقه مجنون و عملیات افتخارآفرین خیبر به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
گفتنی است مراسم شام غریبان مرحومه حاجیه خانم رقیه شرقی بارنجی عصر امروز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در مسجد حاج حسینعلی واقع در میدان قطب تبریز برگزار میشود.