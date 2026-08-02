به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صبح امروز پیکر حاجیه خانم رقیه شرقی بارنجی مادر شهید والامقام احد سلوب زرنق پس از تشییع بر روی دستان مردم شهید پرور تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت.

شهید احد سلوب زرنق در ۲۰ شهریور ماه ۱۳۴۱ در تبریز به دنیا آمد پس از آغاز جنگ تحمیلی راهی جبهه‌ها شد و سرانجام در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۶۲ بر اثر اصابت ترکش در منطقه مجنون و عملیات افتخارآفرین خیبر به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

گفتنی است مراسم شام غریبان مرحومه حاجیه خانم رقیه شرقی بارنجی عصر امروز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در مسجد حاج حسینعلی واقع در میدان قطب تبریز برگزار می‌شود.