معاون امور جوانان وزارت ورزش گفت: هم اکنون ۵۵۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، رقمی که تقریبا مشابه سال گذشته و سال قبل از آن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رحیمی گفت: از سال‌های گذشته فاصله‌ای میان تعداد متقاضیان و میزان پرداخت تسهیلات وجود داشته است، اما هر سال بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و تلاش می‌کنیم تعداد افراد در صف را به حداقل برسانیم.

وی افزود: در ۳ ماهه ابتدایی امسال با وجود شرایط خاص کشور و دوران جنگ، ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش حدود ۴۶ همت (هزار میلیارد تومان) به متقاضیان پرداخت شده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش ادامه داد: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، حدود ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت خواهد شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج مربوط به بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی بوده است. در مقابل، بانک سرمایه با وجود داشتن ۲۵۰ متقاضی، تاکنون هیچ وام ازدواجی پرداخت نکرده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش افزود: در این زمینه همکاری خوبی با سازمان بازرسی کل کشور داریم و تخلفات از طریق مراجع نظارتی و بانک مرکزی پیگیری شده و با بانک‌های متخلف برخورد صورت گرفته است.