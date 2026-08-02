مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران از بهره برداری طرح‌های توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق بهارستان و اسلامشهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پاسخگویی به رشد روزافزون تقاضای انرژی و ارائه برق پایدار به مشترکان اجرا و وارد مدار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهاد شبیهی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعت برق اظهار کرد: پایداری شبکه برق، به ویژه در مناطق در حال توسعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت بوده است. از این رو اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف کاهش بار تجهیزات موجود، افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات رسانی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، افزود: در همین راستا یک دستگاه ترانسفورماتور ۶۳/۲۳۰ کیلوولت با ظرفیت ۱۸۰ مگاولت آمپر به همراه فیدر‌های ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت مربوطه در پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت بهارستان نصب و پس از انجام آزمون‌های لازم وارد مدار بهره برداری شد که نقش موثری در متعادل سازی بار ترانسفورماتور‌های موجود و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق منطقه ایفا خواهد کرد.

ایشان با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در این طرح ساخت داخل بوده است که این موضوع بیانگر توانمندی متخصصان و سازندگان داخلی در اجرای طرح‌های راهبردی صنعت برق است.

وی همچنین از تکمیل طرح توسعه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اسلامشهر خبر داد و گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی در این منطقه، تجهیز این پست با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال به سرانجام رسید و یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ کیلوولت با ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر به همراه فیدر‌های ۲۰ و ۶۳ کیلوولت ورودی و فیدر‌های ۲۰ کیلوولت خروجی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

شبیهی با تاکید بر تلاش‌های بی وقفه و مستمر همکاران برق منطقه‌ای تهران در راستای توسعه و آبادانی شبکه‌های تحت پوشش، اجرای این طرح‌ها را گامی مهم در مسیر تامین برق پایدار مشترکان، افزایش ظرفیت شبکه و پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد مصرف برق به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد که اینگونه طرح‌ها با برنامه ریزی فنی دقیق در جهت ارتقای پایدار شاخص‌های کمی و کیفی شبکه در کمترین زمان ممکن در حال رسیدن به بهره برداری می‌باشد.

در ادامه مسعود خوش نواز معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز با تشریح جزییات فنی طرح اظهار داشت: این طرح‌ها با هدف تعدیل بار ترانسفورماتور‌های موجود، افزایش ظرفیت انتقال و توزیع انرژی و ارتقای ضریب اطمینان شبکه اجرا شده‌اند. با بهره برداری از تجهیزات جدید، علاوه بر افزایش پایداری شبکه، امکان توسعه آتی و پاسخگویی مناسب به رشد بار در مناطق بهارستان و اسلامشهر نیز فراهم شده است.

خوش نواز افزود: تکمیل این طرح‌ها نقش مهم و استراتژیکی در مسیر رفع چالش‌های تقاضای انرژی، کاهش محدودیت‌های شبکه، افزایش قابلیت مانور و تامین برق مطمئن برای مشترکان صنعتی، تجاری و خانگی خواهد داشت.