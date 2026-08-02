پخش زنده
امروز: -
۲۰ تن سیب زمینی تولید امسال همدان که توسط اتحادیهی تعاون روستایی شهرستان همدان تامین شده از امروز با هدف تنظیم قیمتها وارد چرخهی عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الله شهبازی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: این میزان سیب زمینی در فاز اول امروز در ۳ فروشگاه تعاونی و از فردا با استفاده از ۴۰ وانت در نقاط مختلف شهر همدان با قیمت مصوب روز عرضه میشود
به گفتهی وی سالانه ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت سیب زمینی میرود و با تولید ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در ۲ مقطع تابستانه و پاییزه که ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن آن در استان همدان با ۲۰ هزار هکتار زمین زیر کشت سیب زمینی تولید میشود، همدان به عنوان قطب تولید سیب زمینی مهمترین تولید کنندهی این محصول در کشور است.