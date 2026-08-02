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هونوهون (HONOHON) به عنوان نماد رسمی بیستمین دوره بازیهای آسیایی که به میزبانی ناگویا در ژاپن برگزار میشود، معرفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی شهرهای آیچی و ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته اجرایی این بازیها هونوهون (HONOHON) را به عنوان نماد رسمی این بازیها معرفی کرد که از شور و اشتیاق سوزان و آتشینی که در قلب ورزشکاران دارد متولد شده و با شچیهوکو (Shachihoko)، ایزد و نگهبان افسانهای آیچی–ناگویا، پیوند خورده است.
نام هونوهون از واژه هونوهو (Honoho) گرفته شده است که گفته میشود ریشه واژه ژاپنیِ «شعله» است. این واژه از تصویری الهام گرفته که در آن آتش با زبانههایی بلند و درخشان به آسمان میخیزد و شکل آن به خوشه برنج («هو» در زبان ژاپنی) شباهت دارد. برای آنکه این نام صمیمانهتر، خوشآهنگتر و بهیادماندنیتر باشد، عنوان «هونوهون» (HONOHON) برای این شخصیت انتخاب شد.