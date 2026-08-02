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فلاحی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از افتتاح یک واحد کارگاه تخصصی انرژی خورشیدی در سرابله با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل مسئولیتهای اجتماعی خبر داد و گفت: توسعه کارگاههای فنی میتواند کارآفرینی و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با هدف تأمین انرژی برق و آموزش پنلهای خورشیدی، یک واحد کارگاه تخصصی انرژی خورشیدی را در سرابله افتتاح کرد.
وی گفت: از محل مسئولیتهای اجتماعی، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جهت توسعه این کارگاه هزینه شده است.
فلاحی افزود: توسعه کارگاههای فنی میتواند کارآفرینی و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.
رییسی رئیس اداره کل فنی و حرفهای استان نیز گفت: بیش از ۱۵۰ کارگاه دولتی فعال در رشتههای مختلف فنی و حرفهای در استان فعالیت دارند.
وی افزود: از سال گذشته، در رشتههای جدیدی، چون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و انرژی خورشیدی در ۵ شهرستان استان کارگاه آموزشی ایجاد شده است.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی همچنین با جمعی از کارآموزان رشتههای مختلف فنی دیدار و درخواستهای آنان را مورد بررسی قرار داد.