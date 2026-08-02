معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: ثبت‌نام رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» از ۱۲ مرداد تا ۱۶ مرداد تمدید شده و برگزیدگان با رای مردم انتخاب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در نشست خبری با موضوع رویداد جوان سال درباره تشریح فرصت مجدد ثبت‌نام رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» با اشاره به تغییر ساختار جشنواره حضرت علی‌اکبر، افزود: در سال‌های گذشته انتخاب جوانان برتر از طریق معرفی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد که این شیوه امکان دیده شدن بسیاری از جوانان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، را محدود می‌کرد.

وی بیان داشت: از ابتدای فعالیت در معاونت امور جوانان، تصمیم گرفتیم این روند را اصلاح کنیم و فرصت معرفی توانمندی‌ها را برای همه جوانان کشور فراهم سازیم. بر همین اساس، جشنواره حضرت علی‌اکبر به رویداد «انتخاب جوان سال» تغییر کرد.

رحیمی با بیان اینکه مهم‌ترین تغییر این رویداد امکان ثبت‌نام مستقیم جوانان است، گفت: هر جوانی که در حوزه‌های فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت، یا مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه فعالیت مؤثر و موفقی داشته باشد، می‌تواند بدون نیاز به معرفی از سوی دستگاه‌ها، از طریق سامانه «جوان پلاس» ثبت‌نام کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: دومین تغییری که در ساختار این جشنواره صورت گرفت، واگذاری انتخاب برگزیدگان به مردم است. وزارت جوان معتقد است هرجا مشارکت عمومی افزایش یابد، امیدآفرینی و معرفی الگو‌های موفقیت به مراتب تقویت خواهد شد؛ بنابراین انتخاب جوان سال به صورت کاملاً مردمی و بر پایه آرای مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «جوان پلاس» گفت: این سامانه به‌عنوان پنجره واحد خدمات حوزه جوانان طراحی شده و علاوه بر ثبت‌نام رویداد انتخاب جوان سال، بخش‌هایی مانند پایگاه خبری تخصصی حوزه جوانان، شبکه اجتماعی اختصاصی، خدمات کارآفرینی و ثبت درخواست تسهیلات را نیز در برمی‌گیرد. همچنین در هفته دولت، تلویزیون اینترنتی یا مجله تصویری «جوان پلاس» نیز به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.

معاون امرور جوانان با تأکید بر اینکه رویکرد معاونت امور جوانان صرفاً ارائه خدمات نیست، افزود: تلاش ما این است که مطالبات جوانان را از بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت پیگیری کنیم و صدای آنان باشیم.

او درباره آمار ثبت‌نام‌کنندگان اظهار کرد: با وجود هم‌زمانی آغاز ثبت‌نام با شرایط ناشی از جنگ و اختلالات اینترنت، تاکنون حدود ۱۱۰ هزار نفر در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که آمار قابل توجهی است. بر همین اساس، فرصت ثبت‌نام تا ۱۶ مرداد تمدید شده و فرآیند رأی‌گیری مردمی از ۲۴ تا ۲۶ مرداد در سطح شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

رحیمی در ادامه بیان داشت: این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و در چهار محور فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت و مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه دنبال خواهد شد.

او با اشاره به استقبال استان‌ها و شهرستان‌ها، خبرداد: تا به امروز استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و تهران بیشترین میزان ثبت‌نام را داشته‌اند و در میان شهرستان‌ها هم لردگان، ملایر، شاهرود و قائن مشارکت چشمگیری داشته‌اند.

رحیمی با بیان اینکه مشارکت مردان در ثبت‌نام بیشتر از زنان بوده است، تصریح کرد: در حوزه کارآفرینی و نوآوری ۶۶ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مرد و ۳۳ درصد زن هستند. در حوزه فرهنگی و هنری نیز ۶۲ درصد، در مشارکت‌های اجتماعی ۶۰ درصد و در ورزش و سلامت ۵۵ درصد ثبت‌نام‌ها را مردان تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: پس از انتخاب برگزیدگان شهرستانی، رقابت در سطح استان و سپس در سطح ملی با رأی مردم ادامه خواهد یافت و برای برگزیدگان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه توانمندسازی، شبکه‌سازی و حمایت از فعالیت‌های تخصصی آنان در نظر گرفته شده است.

رحیمی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی معاونت امور جوانان گفت: فعالیت‌های حوزه جوانان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری رویداد «انتخاب جوان سال»، انتخابات مجلس جوانان ایران نیز در مهرماه برگزار می‌شود. همچنین از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه مشارکت هرچه بیشتر جوانان در این رویداد ملی را فراهم کنند.