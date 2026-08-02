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سارقان ۵۰ میلیارد ریالی ترانسهای برق در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت ترانسهای برق در مناطق مختلف شهر اصفهان که موجب اخلال در شبکه توزیع نیرو و خسارت به بیتالمال شده بود، رسیدگی ویژه به موضوع و دستگیری عاملان این سرقتها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ حسنعلی اکبری افزود: ماموران انتظامی استان در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، هر ۴ متهم را در لحظه ارتکاب سرقت و قبل از فرار از صحنه دستگیر کردند. وی گفت:در بازرسی از خودروی مورد استفاده سارقان، یک دستگاه ترانسفورماتور برق مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
سرهنگ اکبری ادامه داد: اعضای این باند پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی و مواجه با مستندات غیرقابلانکار کارآگاهان، به ۵ فقره سرقت ترانسهای برق در شهر اصفهان اعتراف کردند.
وی گفت: کارشناسان مربوطه ارزش اموال سرقتی در این پرونده را ۵۰ میلیارد ریال ارزیابی کردهاند.
سرهنگ اکبری افزود: سرقت تجهیزات برقرسانی علاوه بر خسارتهای سنگین مالی به شبکه توزیع، امنیت و رفاه شهروندان را نیز با مخاطره مواجه میکند و پلیس با تمام توان با سارقان زیرساختهای عمومی برخورد قاطع خواهد کرد.