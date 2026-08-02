به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دوست خوب رهبر» با محور معرفی کتاب‌هایی که مورد مطالعه یا تقریظ رهبر شهید قرار گرفته‌اند، از شبکه امید پخش می‌شود.

این مجموعه شش قسمتی، در هر قسمت به معرفی یکی از آثار شاخصی می‌پردازد که رهبر شهید درباره آن تقریظ نوشته‌اند یا مطالعه آن را توصیه کرده‌اند.

«دوست خوب رهبر» ضمن معرفی نویسندگان و محتوای آثار، تلاش دارد نوجوانان و جوانان را با کتاب‌های اثرگذار در حوزه ادبیات، تاریخ و فرهنگ آشنا کند و انگیزه مطالعه را در میان مخاطبان تقویت کند.

این برنامه از ۱۰ مرداد ساعت ۱۹:۴۵ پخش می شود.

برنامه «تهران ۲۰»، امشب با حضور استاندار تهران به بررسی اقدامات استانداری برای جاماندگان اربعین، تسهیل تردد زائران و آماده‌سازی ورزشگاه‌های پایتخت می‌پردازد.

در میز «شهران»، «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، به تشریح طرح‌های جدید استانداری در تابستان، ابعاد اقدامات مدیریت استان در خصوص مراسم باشکوه جاماندگان اربعین حسینی (ع)، تسهیل تردد زائران و وضعیت زیرساختی ورزشگاه‌های پایتخت در آستانه شروع رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» با اجرای «امید قالیباف» و «علی مروی» و تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی»، کاری از گروه تهران و شهروندی، در میز‌های تخصصی «شهران»، «بلوار فرهنگ»، «فرصت»، «تهران ایران جهان» و «رو به فردا» ساعت ۲۰ پخش می‌شود و به موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری، شهری و بانوان می‌پردازد.