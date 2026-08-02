نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان نقش‌آفرین در فارسان استان چهارمحال و بختیاری گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: در نمایشگاه نقش‌آفرین، بیش از 40 اثر نقاشی حاصل تلاش و خلاقیت هشت نفر از کودکان و نوجوانان فارسانی به نمایش گذاشته شده است.

شهرام فرجی با بیان اینکه تابلوهای به نمایش درآمده با سیاه قلم، مداد رنگی و رنگ روغن است.

وی افزود: نمایشگاه نقاشی «نقش‌آفرین» تا 13 مرداد 1405 در نگارخانه آفتاب فرهنگسرای فارسان پذیرای علاقه‌مندان به بازدید از آثار هنری است.