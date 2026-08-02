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نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان نقشآفرین در فارسان استان چهارمحال و بختیاری گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: در نمایشگاه نقشآفرین، بیش از 40 اثر نقاشی حاصل تلاش و خلاقیت هشت نفر از کودکان و نوجوانان فارسانی به نمایش گذاشته شده است.
شهرام فرجی با بیان اینکه تابلوهای به نمایش درآمده با سیاه قلم، مداد رنگی و رنگ روغن است.
وی افزود: نمایشگاه نقاشی «نقشآفرین» تا 13 مرداد 1405 در نگارخانه آفتاب فرهنگسرای فارسان پذیرای علاقهمندان به بازدید از آثار هنری است.