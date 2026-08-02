

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی جام چهار ستاره جاوید آق قلا با حضور ۲۱ تیم در هشت گروه از دهم مردادماه در مجموعه ورزشی این شهر آغاز شده است.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های عطر ارتا، تولیدی آجیل توسلی، همیاران میناب، کافه حیات، شرکت دردانه امین، تعمیرات شاه جهان شیروان، رادمان مازندران، هیات والیبال بابل، کانیار پلاس یک، آجیل ایشان، خوراک دام طیور بهنیا، پیکان مشهد، تکین موتورز آق قلا، والیبال تنکابن، مرزنشینان گلستان و شرکت ویهان خشت با کسب رتبه‌های اول و دوم هشت گروه به مرحله حذفی صعود کردند.

نتایج دیدار‌های مرحله مقدماتی به قرار زیر است:

کانیار پلاس (۲) صفر – همیاران میناب ۱۶۸ دو

مهرگلد یزد صفر – رادمان مازندران صفر

هیات والیبال تنکابن ۲ – دخانیات امین آق قلا صفر

پیکان مشهد ۲ – تیم ملی زیر ۱۷ سال (الف) صفر

تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان ۲ –مرزنشینان گلستان صفر

تولیدی آجیل توسلی ۲ – آجیل و خشک بار ایشان صفر

کانیار پلاس (۱) ۲ – خوراک دام طیور بهنیا صفر

تکین موتورز آق قلا ۲ – کافه حیات صفر

کانیار پلاس ۲ صفر – هیات والیبال بابل ۲

مهرگلد یزد یک – شرکت دردانه امین ۲

هیات والیبال تنکابن یک – شرکت ویهان خشت ۲

پیکان مشهد ۲ – عطر آرتا صفر

کانیار پلاس (یک) ۲ – تیم ملی زیر ۱۷ سال (ب) صفر

هیات والیبال بابل صفر – همیاران میناب ۲

شرکت دردانه امین یک – رادمان مازندران ۲

شرکت ویهان خشت ۲ – دخانیات امین آق قلا صفر

عطر ارتا ۲ – تیم ملی زیر ۱۷ سال (الف) صفر

خوراک دام طیور بهمیا ۲ – تیم ملی زیر ۱۷ سال (ب) یک

برنامه دیدار‌های مرحله نخست حذفی که عصر امروز برگزار می‌شود، به شکل زیر است:

عطر ارتا – تولیدی آجیل توسلی ۱۵:۳۰

همیاران میناب – کافه حیات ۱۵:۳۰

شرکت دردانه امین – تعمیرات شاه جهان شیروان ۱۶:۲۰

رادمان مازندران – هیات والیبال بابل ۱۶:۲۰

کانیار پلاس (یک) – آجیل ایشان ۱۷:۱۰

خوراک دام طیور بهنیا – پیکان مشهد ۱۷:۱۰

تکین موتورز آق قلا – والیبال تنکابن ۱۸:۰۰

مرزنشینان گلستان – شرکت ویهان خشت ۱۸:۰۰