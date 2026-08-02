به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با واحد‌های کافه، سفره خانه سنتی و کافه رستوران ها، حوزه اداره نظارت بر اماکن عمومی پاوای شهرستان آباده در هماهنگی با مرجع قضایی و تشکیل و راه اندازی گشت‌های تلفیقی و همچنین فعال نمودن شبکه‌های منابع و مخبرین و گسترش چتر اطلاعاتی در این خصوص از ۲۷ واحد صنفی شامل کافه، کافه رستوران، باغ تالار و همچنین واحد‌های صنفی واقع در شهر آباده بازدید نظارتی و کنترلی کرد.

در این بازدید برای ۱۱ واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر شد و پنج واحد در هماهنگی قضایی که اقدام به تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنانه، ترویج بی بندوباری و فرهنگ غربی و انتشار محتوا در فضای مجازی می‌کردند به سرعت پلمب شدند.

همچنین متصدی یک واحد صنفی کافه به علت فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء و اعمال منافی عفت در واحد صنفی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد و با دستور قضایی کافه پلمب، مجوز فعالیت آن ابطال و متصدی واحدصنفی در این رسته ممنوع الکار شد و در این خصوص اقدامات قانونی در دستور کار پلیس قرار گرفت.