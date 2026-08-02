مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد از رقومی‌سازی و ثبت موقعیت مکانی ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت شده شهرستان یزد در سامانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید علومی گفت: این اقدام با هدف به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی، تکمیل مستندات و ارتقای مدیریت حفاظت از آثار تاریخی انجام شده است.

وی گفت: با توجه به جایگاه یزد به عنوان نخستین شهر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و برخورداری این شهرستان از شمار قابل‌توجهی آثار تاریخی ثبت‌شده، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی این آثار از اولویت‌های حوزه حفاظت و مدیریت میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد افزود: کارشناسان پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، نسبت به رقومی سازی اطلاعات و ثبت موقعیت مکانی ۶۳۰ اثر تاریخی ثبت‌شده شهرستان یزد در سامانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کردند.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: این اقدام با هدف به‌روزرسانی اطلاعات آثار، بازبینی دقیق پرونده‌های ثبتی، رفع نواقص، تکمیل مستندات و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آثار تاریخی شهرستان یزد انجام شده است.

علومی ادامه داد: در این مرحله، اطلاعات مربوط به مختصات جغرافیایی، شناسه، مدارک و مشخصات ثبتی هر اثر بر اساس قالب استاندارد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی، تکمیل و در سامانه مربوطه به‌روزرسانی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد تصریح کرد: اجرای این طرح، دسترسی به اطلاعات دقیق و یکپارچه از آثار تاریخی شهرستان یزد را فراهم می‌کند و نقش مهمی در مدیریت کارآمدتر، برنامه‌ریزی هدفمند، حفاظت، پایش و تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای صیانت از میراث‌فرهنگی این شهرستان خواهد داشت.