



به گزارش خبرنگار صدا و سیما، رسول کوهستانی افزود: تشریفات گمرکی این موکب ها در قالب یک هزار ۴۲۳ اظهارنامه به وزن یک هزار و ۵۰۰ تن موادغذایی و ۳ هزار و ۱۰۰ تن تجهیزات انجام شده و تعداد حامل‌های خروج موقت شامل یک هزار و ۱۰۹ دستگاه کامیون و تریلی و ۱۲۷ وانت‌بار بوده است.



وی تصریح کرد: خدمات گمرکی تنها محدود به ساعات اداری و مکان گمرک اصفهان نبوده و همکاران ما خارج از ساعات اداری، و حتی در روزهای تعطیل، در محل استقرار مواکب در شهرستان‌های مختلف استان نیز تشریفات گمرکی را انجام داده‌اند .