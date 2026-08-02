به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آسیب‌ بخشی از تأسیسات پالایشگاه‌های گاز در جریان حملات دشمن، مأموریتی بزرگ برای احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته ایجاد کرده و همه ظرفیت‌های وزارت نفت، شرکت‌های تابعه، پیمانکاران و سازندگان داخلی و... را برای آماده‌سازی شبکه گاز کشور پیش از زمستان به میدان آورده است. این روزها می‌توان توان متخصصان داخلی، تجربه‌های مدیریتی و دستاوردهایی را که صنعت نفت در سال‌های تحریم به دست آورده است در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی به نظاره نشست که تمام‌قد در تلاش برای حفظ پایداری شبکه سراسری گاز پیش از فصل سرما هستند.

این تلاش جمعی با مدیریت وزارت نفت در شرایطی دنبال می‌شود که ناترازی گاز حتی پیش از جنگ تحمیلی سوم هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی کشور بود و حالا با خارج‌شدن بخشی از ظرفیت تولید، بیش از هر زمان دیگری تا پیش از شروع فصل سرما اهمیت پیدا کرده است. ازاین‌رو، تمرکز وزارت نفت فقط بر بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نیست و هدف‌گذاری، بازگرداندن ظرفیت تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

براساس اعلام محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، حمله‌های دشمن به زیرساخت‌های صنعت نفت در جنگ تحمیلی سوم، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور را از چرخه خارج کرده است. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است با تلاش متخصصان صنعت نفت، تا چند ماه آینده روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت دوباره به چرخه تولید بازگردد.

وزیر نفت نیز با تأکید بر این رویکرد، در حاشیه نشست شورای عالی انرژی اعلام کرد: همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ایجادشده در بخش تولید گاز را تا پیش از آغاز فصل سرما به چرخه تولید بازگردانیم.

محسن پاک‌نژاد با قدردانی از تلاش‌های همه‌جانبه مجموعه صنعت نفت در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه مستمر گزارش‌های پیشرفت در قالب مدیریت طرح‌ تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این طرح‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همه ارکان صنعت نفت باید با هماهنگی و انسجام در فرایند بازسازی مشارکت کنند و روند اجرای برنامه‌ها مثبت و امیدوارکننده است.

این سخنان بیانگر آن است که هدف‌گذاری وزارت نفت فقط به بازسازی فیزیکی تأسیسات محدود نشده است، بلکه بر بازگرداندن هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید از طریق بسیج همه ظرفیت‌های صنعت نفت استوار است. در همین چهارچوب، ساختار اجرای طرح‌‌ها نیز با هدف کاهش زمان بازگشت ظرفیت آسیب‌دیده پالایشگاه‌ها به چرخه تولید ساماندهی شده است. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازندگان داخلی، پیمانکاران و... هریک مأموریتی را عهده‌دار هستند تا عملیات مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا و راه‌اندازی به‌صورت هم‌زمان پیش برود تا فاصله میان آسیب‌دیدگی و بازگشت به تولید به حداقل زمان ممکن برسد.

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در هفته‌ای که گذشت نیز طی بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی ضمن تأکید بر هماهنگی مستمر میان بخش‌های اجرایی، بر شتاب‌بخشی در روند بازسازی تأکید کرد و خواستار بازگرداندن هرچه سریع‌تر این پالایشگاه‌ها به چرخه کامل بهره‌برداری برای تداوم پایدار تولید گاز کشور شد.

در همین زمینه، گزارش‌ها در سطح عملیاتی از روند پیاده‌سازی برنامه‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده حکایت دارد.

تلاش شبانه‌روزی در جریان است

تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با اشاره به پیشبرد فعالیت‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف تولید، توسعه و بازسازی با هدف احیای ظرفیت‌های گاز کشور با تلاش شبانه‌روزی همه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس گفت: پس از وقوع حملات، با بسیج همه ظرفیت‌های فنی، مهندسی، اجرایی و با اتکا به توان متخصصان صنعت نفت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان در بخش‌های مختلف، عملیات آواربرداری، ایمن‌سازی، ارزیابی فنی خسارت‌ها و آغاز مراحل بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و روند پیاده‌سازی برنامه‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده ادامه دارد.

دهقانی به بازگرداندن ۳ ترین پالایشگاه قطعه ۱۴ به چرخه ظرف ۱۰ روز و پایان ایمن عملیات آواربرداری پالایشگاه‌های سوم و پنجم در کمتر از ۲ ماه اشاره کرد و درباره آخرین وضع بازسازی پالایشگاه قطعه ۱۴ پارس جنوبی نیز گفت: احیای آخرین ردیف شیرین‌سازی این پالایشگاه نیز طبق برنامه زمان‌بندی و با تمام توان در دست اقدام است.

براساس توضیحات وی، اکنون همه فعالیت‌های اجرایی تعریف‌شده در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مطابق زمان‌بندی مصوب و با رعایت کامل الزامات فنی، مهندسی و ایمنی در حال انجام است تا با تداوم این روند، پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه بهره‌برداری بازگردند و نقش خود را در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کنند.

متخصصان گاز برای بهره‌برداری زودهنگام پای کار آمدند

هم‌زمان با فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس، شرکت ملی گاز ایران نیز برای نخستین بار مسئولیت بازسازی دو پالایشگاه گازی آسیب‌دیده را به عهده گرفته است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرده است که همه اقدام‌های لازم برای اجرای برنامه‌های بازسازی و بهره‌برداری از واحدهای آسیب‌دیده در زمان مقرر با جدیت در حال پیگیری است.

در همین زمینه گروه ویژه نظارت ستادی طرح‌‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ارشد صنعت گاز تشکیل شده است که هدف آن کمک به ارکان اجرایی طرح‌‌های بازسازی، ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری زودهنگام از واحدهای عملیاتی در هر پالایشگاه، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، و انتقال سریع و دقیق چالش‌های اجرایی به کارگروه اجرایی بازسازی است.

مقدم بیگلریان، مسئول کارگروه ویژه نظارت ستادی طرح‌‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده شرکت ملی گاز ایران، با توجه به درپیش‌بودن فصل سرد سال و ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری گاز کشور گفت: با توجه به اینکه تنش گازی ناشی از حملات دشمن، ۱۱ استان کشور و بیش از ۳ میلیون مشترک خانگی و تجاری را تحت‌تأثیر قرار داد، اجرای طرح‌های تولید زودهنگام در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر نفت و مدیریت ارشد شرکت ملی گاز ایران به شمار می‌رود. بر همین اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی کامل، موانع موجود را برطرف کرده و روند اجرای طرح‌‌ها را با حداکثر سرعت و دقت دنبال کنند.

بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها در پالایشگاه‌های آسیب دیده پارس جنوبی را باید بسیج مدیریت، تخصص، تجربه و تلاش همه ارکان وزارت نفت دانست که برای تأمین گاز، عبور مطمئن از زمستان، حفظ پایداری شبکه سراسری گاز و در یک کلام آسایش مردم در فصل زمستان در میدان هستند.تجربه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم از سوی پیمانکاران مختلف همچون شرکت پایندان از زیرمجموعه‌های هلدینگ انرژی سینا برای پالایشگاه قطعه ۱۴ و دیگر پالایشگاه های آسیب‌دیده به بار نشست و حالا به محل ارائه توان جمع قابل توجهی از پیمانکاران و متخصصان داخلی شده است.